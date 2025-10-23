UP में बेटे की मौत की खबर सुन मां को आया हार्ट अटैक, दोनों की साथ उठी अर्थी
उत्तर प्रदेश में एक दुखद घटना घटी, जहाँ बेटे की मौत की खबर सुनकर माँ को हार्ट अटैक आया और उनकी भी मृत्यु हो गई। माँ और बेटे का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया, जिससे पूरे गाँव में शोक की लहर छा गई। परिवार इस अप्रत्याशित क्षति से गहरे सदमे में है।
संवाद सहयोगी, अजीतमल। गाजियाबाद के थाना कौशांबी क्षेत्र के एक अस्पताल में काम करने वाले युवक का शव 21 अक्टूबर की रात कमरे में मिला। पुलिस ने स्वजन को घटना की जानकारी दी। बेटे की मौत का सदमा मां सहन ना कर सकी। खबर सुनते ही हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। गुरुवार को गांव से एक साथ उठीं मां और बेटे की अर्थी देख लोग अपने आंसू नही रोक पाए। भैया दूज पर दो मौतों से गांव में मातम छा गया। गांव में ही दोनों शव का अंतिम संस्कार किया गया।
पति की 4 साल पहले हो गई थी मौत
कानपुर देहात के डेरापुर निवासी 60 वर्षीय सरस्वती देवी के पति सुल्तान सिंह की करीब चार वर्ष पहले मौत हो गई थी। वह करीब तीन महीने से भूरेपुर कला निवासी अपनी बेटी रूबी पत्नी राजेश सिंह सेंगर के साथ रह रही थीं। उनका 26 वर्षीय बेटा शिवम गौर गाजियाबाद के थाना कौशांबी के एक निजी अस्पताल में काम करता था। 21 अक्टूबर की रात उसका शव कमरे में मिला।
22 अक्टूबर को युवक की मौत की सूचना पुलिस ने स्वजन को दी। सूचना मिलते ही उसके बहनोई व अन्य रिश्तेदार कौशांबी के लिए रवाना हो गए। उधर बेटे की मौत की खबर सुनते ही सदमे में मां को हार्ट अटैक पड़ गया। जिससे उनकी मौत हो गई। गुरुवार को स्वजन कौशांबी से पोस्टमार्टम कराने के बाद युवक का शव लेकर गांव पहुंचे। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल था। भैया दूज पर इकलौते भाई व मां के शव देख बहन बेसुध हो गई।
लोगों की आंखें हुईं नम
त्योहार पर गांव से एक साथ उठीं मां- बेटे की अर्थी देख लोगों की आंखों से आंसू छलक उठे। गांव में मातक सा छा गया। गांव से शुरू हुई मां-बेटे की अंतिम यात्रा को सिकरोड़ी घाट तक निकाला गया। जहां हर्ष सेंगर ने अपने मामा व नानी का अंतिम संस्कार किया। इस दौरान राजेश सिंह, उनके बड़े भाई शिववीर सिंह आदि स्वजन व रिश्तेदार मौजूद रहे।
