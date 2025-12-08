Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पुलिस को देख गलत दिशा में दौड़ाने से पलटा बालू लदा डंपर, चालक की मौत

    By Jitendra Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 04:47 PM (IST)

    औरैया के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बल्लापुर गांव के पास बालू से लदा डंपर पलटने से मैनपुरी के चालक की मौत हो गई। चालक ने पुलिस चेकिंग से बचने के लिए गलत ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बल्लापुर गांव के पास अनियंत्रित होने से हादसा

    हादसे में मैनपुरी जनपद निवासी चालक की मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस

    जागरण संवाददाता, औरैया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर गांव बल्लापुर के पास गलत दिशा में आ रहा बालू लदा डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में मैनपुरी जनपद निवासी चालक की मौत हो गई। हादसा सोमवार सुबह करीब 11.30 बजे हुआ।

    सूत्रों का कहना है कि औरैया-जालौन के सीमा बार्डर पर वाहनों की चेकिंग में लगी पुलिस व परिवहन टीम को देख चालक सहम गया था। जिस वजह से उसने डंपर को मोड़ दिया था। उसके पीछे एक गाड़ी भी लगी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मैनपुरी जनपद के करहल थाना क्षेत्र अंतर्गत सल्लामऊ गांव निवासी 40 वर्षीय सनी पुत्र सर्वेश कुमार जालौन से बालू लोड करने के बाद इटावा के लिए निकला था।

    सनी के पिता भी ट्रक चलाते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर 257 पर ग्राम बल्लापुर के पास डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सनी की जान चली गई। केबिन में फंसे शव को पुलिस ने बाहर निकाला। हाइड्रा की मदद से डंपर को सीधा कराया गया। घटना पता लगने पर स्वजन पहुंचे।

    घटना को लेकर अजीतमल कोतवाल ललितेश त्रिपाठी का कहना है कि प्रत्यक्षदर्शियों व एक्सप्रेसवे पर लगे सीसी कैमरे की फुटेज के आधार पर पता लगा कि सनी गलत दिशा में डंपर लेकर आ रहा था। सामने आए ट्रक को देख अनियंत्रित हो गया। लदी बालू फैल गई। शव पोस्टमार्टम के लिए चिचौली भेजा गया।

    घटनास्थल पर रही चर्चा

    घटनास्थल पर चर्चा रही कि औरैया-जालौन सीमा पर यमुना के पास वाहनों की चेकिंग चल रही थी। चालक सनी की नजर पड़ी तो उसने डंपर को भगाना शुरू कर दिया। एक कार ने बल्लापुर के पास उसे ओवरटेक किया तो सनी ने औरैया की ओर डंपर मोड दिया, जिससे घटना हो गई। 120-140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से डंपर भगाने का अनुमान पुलिस का है।