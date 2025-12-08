बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पुलिस को देख गलत दिशा में दौड़ाने से पलटा बालू लदा डंपर, चालक की मौत

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बल्लापुर गांव के पास अनियंत्रित होने से हादसा हादसे में मैनपुरी जनपद निवासी चालक की मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस जागरण संवाददाता, औरैया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर गांव बल्लापुर के पास गलत दिशा में आ रहा बालू लदा डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में मैनपुरी जनपद निवासी चालक की मौत हो गई। हादसा सोमवार सुबह करीब 11.30 बजे हुआ। सूत्रों का कहना है कि औरैया-जालौन के सीमा बार्डर पर वाहनों की चेकिंग में लगी पुलिस व परिवहन टीम को देख चालक सहम गया था। जिस वजह से उसने डंपर को मोड़ दिया था। उसके पीछे एक गाड़ी भी लगी थी।

मैनपुरी जनपद के करहल थाना क्षेत्र अंतर्गत सल्लामऊ गांव निवासी 40 वर्षीय सनी पुत्र सर्वेश कुमार जालौन से बालू लोड करने के बाद इटावा के लिए निकला था। सनी के पिता भी ट्रक चलाते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर 257 पर ग्राम बल्लापुर के पास डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सनी की जान चली गई। केबिन में फंसे शव को पुलिस ने बाहर निकाला। हाइड्रा की मदद से डंपर को सीधा कराया गया। घटना पता लगने पर स्वजन पहुंचे।

घटना को लेकर अजीतमल कोतवाल ललितेश त्रिपाठी का कहना है कि प्रत्यक्षदर्शियों व एक्सप्रेसवे पर लगे सीसी कैमरे की फुटेज के आधार पर पता लगा कि सनी गलत दिशा में डंपर लेकर आ रहा था। सामने आए ट्रक को देख अनियंत्रित हो गया। लदी बालू फैल गई। शव पोस्टमार्टम के लिए चिचौली भेजा गया।