Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चलते डंपर के पहिये में लगी आग, केबिन से कूदा चालक

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 12:12 PM (IST)

    औरैया में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर एक चलते डंपर के पहिये में आग लग गई। इटावा के ककराई टोल प्लाजा के पास हुई इस घटना में डंपर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। यह घटना एक्सप्रेसवे के उस हिस्से में हुई जहाँ औद्योगिक कारिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। एक्सप्रेसवे पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किमी संख्या 275 पर डंपर का जलता पिछला टायर। सौ- पुलिस

    जागरण संवाददाता, औरैया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर इटावा जनपद के ककराई टोल प्लाजा 280 से करीब पांच किलोमीटर दूर औरैया की सीमा में प्वाइंट 275 पर चलते डंपर के पिछले पहिये में आग लग गई। घटना गुरुवार रात तीन बजे के बाद की है। टोल प्लाजा कंट्रोल रूम के कर्मचारी प्रिंस ने बताया कि डंपर औरैया से इटावा की ओर आ रहा था। हादसे के बाद चालक ने केबिन से कूदकर अपनी जान बचाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर किमी (प्वाइंट संख्या) 275 पर डंपर के पहिये में आग लगी। औरैया के अंतर्गत यह किमी है। जो कि एक्सप्रेसवे के अंतिम छोर के पास व आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से लगभग 21 किलोमीटर दूर है। इस स्थान पर एक्सप्रेसवे के विकास से जुड़े औद्योगिक कारिडोर और अन्य परियोजनाओं के काम हो रहे हैं।

    एक्सप्रेसवे चित्रकूट से शुरू होकर इटावा तक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से आवागमन करने वाले वाहन औरैया आने के लिए मिहौली कट से राष्ट्रीय राजमार्ग-19 से कानपुर-इटावा हाईवे को अपनाते हैं।

     

    एक्सप्रेसवे पर बड़े वाहनों में मालवाहकों की संख्या अधिक रहती है। गुरुवार रात हुई घटना के संबंध में टोल प्रबंधक होशियार सिंह ने बताया कि वह अवकाश पर है। घटना के संबंध में मैसेज की जानकारी है।