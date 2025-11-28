बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चलते डंपर के पहिये में लगी आग, केबिन से कूदा चालक

जागरण संवाददाता, औरैया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर इटावा जनपद के ककराई टोल प्लाजा 280 से करीब पांच किलोमीटर दूर औरैया की सीमा में प्वाइंट 275 पर चलते डंपर के पिछले पहिये में आग लग गई। घटना गुरुवार रात तीन बजे के बाद की है। टोल प्लाजा कंट्रोल रूम के कर्मचारी प्रिंस ने बताया कि डंपर औरैया से इटावा की ओर आ रहा था। हादसे के बाद चालक ने केबिन से कूदकर अपनी जान बचाई।

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर किमी (प्वाइंट संख्या) 275 पर डंपर के पहिये में आग लगी। औरैया के अंतर्गत यह किमी है। जो कि एक्सप्रेसवे के अंतिम छोर के पास व आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से लगभग 21 किलोमीटर दूर है। इस स्थान पर एक्सप्रेसवे के विकास से जुड़े औद्योगिक कारिडोर और अन्य परियोजनाओं के काम हो रहे हैं।