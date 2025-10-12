Language
    यूपी में आइसक्रीम में निकला मरा हुआ मेंढक, ग्राहक की शिकायत पर फैक्ट्री मालिक ने मांगी माफी

    By Shashank Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 10:52 AM (IST)

    औरैया के मधवापुर गांव में एक आइसक्रीम में मरा हुआ मेंढक मिलने से हड़कंप मच गया। ग्राहक विपिन कुमार ने आइसक्रीम में कीड़ा देखने के बाद शिकायत की। ठेला संचालक ने पहले फैक्ट्री मालिक को दोषी ठहराया, फिर गलती मान ली। ग्रामीणों ने खाद्य सुरक्षा विभाग से जांच की मांग की है। फैक्ट्री संचालक ने माफी मांगकर मामला शांत किया, और सहायक आयुक्त खाद्य ने जांच का आश्वासन दिया है।

    जागरण संवाददाता, औरैया। कंचौसी क्षेत्र के मधवापुर गांव में शनिवार की दोपहर एक आइसक्रीम में मरा हुआ मेंढक मिला। जिसके बाद ग्राहक ने ठेला संचालक को जानकारी दी। जिसके बाद ठेला संचालक ने फैक्ट्री मालिक दो बताया। बाद में ठेला मालिक ने अपनी गलती मानी और मामला रफा दफा किया।

    गांव निवासी विपिन कुमार ने एक ठेले से आइसक्रीम खरीदी। कुछ देर बाद बर्फ के अंदर उन्हें कीड़े जैसा कुछ दिखाई दिया। संदेह होने पर उन्होंने आइसक्रीम को प्लेट में रख दिया। जब बर्फ पिघली तो उसमें मरा हुआ मेंढ़क निकला। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए और मौके पर भीड़ जमा हो गई।

    विपिन कुमार ने तत्काल इसकी जानकारी ठेला चालक को दी। जिसने फैक्ट्री मालिक को घटना के बारे में बताया। ग्रामीणों ने खाद्य पदार्थों में ऐसी घोर लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग से जांच की मांग की है।

    बाद में फैक्ट्री संचालक में आकर अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांग कर मामला रफा-दफा दिया। सहायक आयुक्त खाद्य एडी पाण्डेय ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है और न ही कोई शिकायत मिली है। रविवार को मामले रविवार को जांच की जाएगी।