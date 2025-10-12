यूपी में आइसक्रीम में निकला मरा हुआ मेंढक, ग्राहक की शिकायत पर फैक्ट्री मालिक ने मांगी माफी

जागरण संवाददाता, औरैया। कंचौसी क्षेत्र के मधवापुर गांव में शनिवार की दोपहर एक आइसक्रीम में मरा हुआ मेंढक मिला। जिसके बाद ग्राहक ने ठेला संचालक को जानकारी दी। जिसके बाद ठेला संचालक ने फैक्ट्री मालिक दो बताया। बाद में ठेला मालिक ने अपनी गलती मानी और मामला रफा दफा किया।

गांव निवासी विपिन कुमार ने एक ठेले से आइसक्रीम खरीदी। कुछ देर बाद बर्फ के अंदर उन्हें कीड़े जैसा कुछ दिखाई दिया। संदेह होने पर उन्होंने आइसक्रीम को प्लेट में रख दिया। जब बर्फ पिघली तो उसमें मरा हुआ मेंढ़क निकला। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए और मौके पर भीड़ जमा हो गई।

विपिन कुमार ने तत्काल इसकी जानकारी ठेला चालक को दी। जिसने फैक्ट्री मालिक को घटना के बारे में बताया। ग्रामीणों ने खाद्य पदार्थों में ऐसी घोर लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग से जांच की मांग की है।