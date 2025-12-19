Language
    कच्चे तेल की संभावना पर सेंगुर नदी किनारे की 180 फीट गहरी खोदाई, दिल्ली की टीम ने बोरिंग के अंदर किए ब्लास्ट

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    हसनपुर गांव में सेंगुर नदी किनारे कच्चे तेल की संभावना को लेकर दिल्ली से आई इंजीनियरिंग टीम ने बोरिंग व ब्लास्टिंग का कार्य किया। नवंबर में ड्र ...और पढ़ें

    संवादसूत्र, जागरण, अछल्दा (औरैया)। कच्चे तेल (क्रूड आयल) की संभावना पर हसनपुर गांव सेंगुर नदी किनारे बोरिंग का काम दिल्ली से आई इंजीनियरिंग टीम ने मशीनों से किया। बोरिंग के अंदर ब्लास्ट किए गए। बुधवार देर शाम से टीम ने गांव में डेरा डाल रखा है। 50 से अधिक मजदूर लगाए गए हैं।
    नवंबर में ड्रोन कैमरे से पता चलने पर टीम को क्षेत्र में कच्चे तेल की खोज की संभावना बढ़ी थी।

    ओएनजीसी (तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम) भूगर्भीय संरचना की जांच कर रही हैं। ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज हो सकती है। जिससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं और भविष्य में तेल उत्पादन के नए द्वार खुल सकते हैं। हसनपुर गांव में कच्चे तेल के संकेत मिलने के चलते तीन किलोमीटर के दायरे में 20 बोरिंगे 180 फीट पर की जा सकती है।

    बुधवार शाम तक हुई थी पहली बोरिंग

    बुधवार शाम तक पहली बोरिंग शुरू हुई थी। जिसका काम पूरा होने बाद बोरिंग अंदर ब्लास्ट किए गए। दिल्ली से इंजीनियरिंग टीम ने पहुंचकर मशीनों से जांच की। दूसरी बोरिंग गुरुवार से नदी किनारे शुरू हुई। अभी केवल प्रारंभिक संकेत मिलने की सभावना को लेकर सर्वेक्षण और परीक्षण की आवश्यकता होगी। यह काम अभी महीनों चलने की बात खोज के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

    गांव मुनागंज निवासी लालू गौतम ने बताया कि कच्चे तेल की खोज की संभावना को लेकर काम चल रहा है। दिल्ली की टीम लगी हुई है।इंजीनियरिंग टीम ने जांच में मशीन छोटी पड़ गई तो दूसरी मंगाई है।
    ग्राम प्रधान अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने बताया कि कच्चे तेल की संभावना को लेकर 180 फीट की एक बोरिंग पूरी होने बाद दो ब्लास्ट सुबह हुए।

    एक इंजीनियर टीम ने जांच की है दूसरी टीम इंजीनियर की बुलाई गई है। अछल्दा थाना प्रभारी पंकज मिश्रा से इस मामलें में जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है। उधर, कार्यों में लगी टीम ने भी कुछ बोलने से इन्कार कर दिया।