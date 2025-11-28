घर से गायब हो रहा था कैश, नौकरानी पर हुआ शक तो मकान मालिक ने लगाया कैमरा… रिकॉर्डिंग देख उड़ गए होश!

जागरण, संवाददाता, औरैया। कस्बा के मुहम्दाबाद मार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण इंटर नेशनल स्कूल व प्रबंधक विशाल गुप्ता के हरीगंज बाजार स्थित आवास पर सफाई करने वाली महिला ने घर से साढ़े चार लाख रुपये चोरी कर लिए। संदेह होने पर प्रबंधक ने अछल्दा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोपित महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसके बैंक खाते से 2.81 लाख और 59,500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। हरीगंज बाजार निवासी कालेज प्रबंधक विशाल गुप्ता ने मामला दर्ज कराया कि उनके विद्यालय और घर में सफाई का काम करने वाली प्रीति निवासी नगला सहाबराय पर चोरी का शक है। प्रीति वर्ष 2024 से विद्यालय में 3000 रुपये प्रतिमाह पर कार्यरत थी।

मई 2025 के बाद उसने प्रबंधक के घर पर भी सफाई का काम शुरू किया, जिसके बाद वेतन 6000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। विद्यालय ऑफिस फीस कैश और घर में रखी अलमारी व पर्स से धीरे-धीरे पैसे गायब होने लगे।