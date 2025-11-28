Language
    घर से गायब हो रहा था कैश, नौकरानी पर हुआ शक तो मकान मालिक ने लगाया कैमरा… रिकॉर्डिंग देख उड़ गए होश!

    By Jitendra Kumar Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 04:28 PM (IST)

    एक मकान मालिक के घर से लगातार पैसे गायब हो रहे थे। उसे अपनी नौकरानी पर शक हुआ, तो उसने घर में कैमरा लगा दिया। रिकॉर्डिंग देखने पर पता चला कि नौकरानी ही पैसे चुरा रही थी। मकान मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    जागरण, संवाददाता, औरैया। कस्बा के मुहम्दाबाद मार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण इंटर नेशनल स्कूल व प्रबंधक विशाल गुप्ता के हरीगंज बाजार स्थित आवास पर सफाई करने वाली महिला ने घर से साढ़े चार लाख रुपये चोरी कर लिए।

    संदेह होने पर प्रबंधक ने अछल्दा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोपित महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसके बैंक खाते से 2.81 लाख और 59,500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं।

    हरीगंज बाजार निवासी कालेज प्रबंधक विशाल गुप्ता ने मामला दर्ज कराया कि उनके विद्यालय और घर में सफाई का काम करने वाली प्रीति निवासी नगला सहाबराय पर चोरी का शक है। प्रीति वर्ष 2024 से विद्यालय में 3000 रुपये प्रतिमाह पर कार्यरत थी।

    मई 2025 के बाद उसने प्रबंधक के घर पर भी सफाई का काम शुरू किया, जिसके बाद वेतन 6000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। विद्यालय ऑफिस फीस कैश और घर में रखी अलमारी व पर्स से धीरे-धीरे पैसे गायब होने लगे।

    यह सिलसिला लगातार चलता रहा कुल 4.50 लाख रुपये की चोरी हुई। विशाल को शक हुआ। उन्होंने अपने बेडरूम में एक मोबाइल कैमरा चालू छोड़कर निगरानी की।

    25 नवंबर 2025 को रिकार्ड की गई वीडियो में प्रीति को घर की अलमारी में रखे बैग से रुपये निकालते हुए स्पष्ट रूप से देखा गया, जिससे चोरी की पुष्टि हुई।

    पूछताछ करने पर प्रीति ने चोरी करना स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने चोरी का रुपया सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की शाखा घसारा के खाते में जमा करा दिया था।

    थाना प्रभारी पंकज मिश्रा ने बताया कि बैंक खाते की डिटेल गुरुवार को निकलवाई गई, जिसमें लगभग 2.81 लाख रुपये जमा पाए गए। इसके अतिरिक्त पुलिस ने 59,500 रुपये नकद भी बरामद किए।

    प्रीति को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से इटावा जेल भेज दिया गया है। प्रबंधक ने ही हरीगंज बाजार में किराए का मकान उसे दिलवाया था।

     