Auraiya News: स्कूटी फिसलने से सड़क पर गिरकर BSF जवान की मौत, 2 लोग घायल

संवाद सूत्र,जागरण फफूंद (औरैया)। बीएसएफ में एएसआई के पद पर छत्तीसगढ़ में तैनात एक जवान साली व उसके पुत्र को छोड़ने स्कूटी से औरैया आ रहे थे। रास्ते में स्कूटी फिसलने से वह गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से सीएचसी दिबियापुर पहुंचाया। जहां से चिचौली स्थित 100 शैया अस्पताल भेजा गया।

जहां पर बीएसएफ जवान को चिकित्सक ने मृत बता दिया। जबकि उनकी साली और उसका पुत्र घायल हो गए। हादसा शुक्रवार सुबह करीब सात बजे मुरादगंज तिराहे के पास हुआ। बेटे की शादी होने से अक्टूबर में छुट्टी लेकर वह घर आए थे। क्राइम निरीक्षक घनश्याम सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हलीम खा हेलमेट लगाए थे, जब स्कूटी गिरी तो हेलमेट भी टूट गया था।