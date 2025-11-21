Auraiya News: स्कूटी फिसलने से सड़क पर गिरकर BSF जवान की मौत, 2 लोग घायल
औरैया में छत्तीसगढ़ में तैनात बीएसएफ जवान हलीम खा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह अपनी साली और उसके बेटे को छोड़ने जा रहे थे, तभी स्कूटी फिसल गई। हलीम खा बेटे की शादी के लिए छुट्टी पर आए थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
संवाद सूत्र,जागरण फफूंद (औरैया)। बीएसएफ में एएसआई के पद पर छत्तीसगढ़ में तैनात एक जवान साली व उसके पुत्र को छोड़ने स्कूटी से औरैया आ रहे थे। रास्ते में स्कूटी फिसलने से वह गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से सीएचसी दिबियापुर पहुंचाया। जहां से चिचौली स्थित 100 शैया अस्पताल भेजा गया।
जहां पर बीएसएफ जवान को चिकित्सक ने मृत बता दिया। जबकि उनकी साली और उसका पुत्र घायल हो गए। हादसा शुक्रवार सुबह करीब सात बजे मुरादगंज तिराहे के पास हुआ। बेटे की शादी होने से अक्टूबर में छुट्टी लेकर वह घर आए थे। क्राइम निरीक्षक घनश्याम सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हलीम खा हेलमेट लगाए थे, जब स्कूटी गिरी तो हेलमेट भी टूट गया था।
नगर के मुहल्ला चमनगंज नई बस्ती निवासी 55 वर्षीय हलीम खा बीएसएफ की छत्तीसगढ़ के दुर्ग कोंडल में 178 यूनिट में एएसआई के पद पर तैनात थे। एक माह पूर्व अपने पुत्र रहीश खां की शादी के लिए छुट्टी लेकर घर आए थे। शुक्रवार सुबह अपनी साली अफसाना पत्नी इमाम उद्दीन व साली का 14 वर्षीय पुत्र अर्सलीन निवासी रजा नगर औरैया को छोड़ने जा रहे थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।