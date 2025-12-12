शादी के दिन ब्यूटीपार्लर सजने गई दुल्हन लापता, घरवालों के उड़े होश, ऐन वक्त पर रोकी गई बरात

जागरण संवाददाता, औरैया। शादी के दिन सजने संवरने गई एक युवती ब्यूटीपार्लर से लापता हो गई। बरात आने का इंतजार व तैयारी कर रहे स्वजन को पता लगा तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। तलाशना शुरू किया, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। पुलिस को तहरीर देकर लड़के पक्ष को बरात लाने से रोके जाने की बात कही गई। वजह नहीं बताई गई।

ग्राम दौलतपुर थाना फफूंद निवासी युवती की शादी जनपद इटावा के रहने वाले युवक से होना तय थी। शादी के लिए एक गार्डन फफूंद रोड औरैया में तैयार होने गई थी। गुरुवार शाम को युवती शादी के लिए तैयार होने के लिए औरैया शहर ब्यूटीपार्लर गई हुई थी। वहीं से करीब सात बजे लापता हो गई।