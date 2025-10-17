दीवाली से पहले बिजली विभाग अलर्ट, चेकिंग के बाद वसूली कर काटे 68 कनेक्शन

संवाद सहयोगी, अजीतमल। दीपावली के पहले विद्युत विभाग कस्बा में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को बाबरपुर और अजीतमल कस्बे में चले अभियान तीसरे दिन 68 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। जिनके बिल पांच हजार रुपये से अधिक बकाया थे। इस दौरान विभाग ने लगभग सात लाख रुपए की वसूली भी की। लोगों का कहना है कि त्योहार के पहले ही क्यों चेकिंग की जा रही है और उन्होंने विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए है।

कस्बा में विद्युत उपकेंद्र अजीतमल के अवर अभियंता विजय कुमार के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। उनके साथ एसडीओ किशन मुरारी यादव और विभागीय टीम ने विभिन्न मुहल्लों और बाजार क्षेत्रों में घर-घर जाकर बकायेदारों के कनेक्शन की जांच की। बकाया राशि जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ तत्काल की गई।