    दीवाली से पहले बिजली विभाग अलर्ट, चेकिंग के बाद वसूली कर काटे 68 कनेक्शन

    By Shashank Singh Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:21 PM (IST)

    दीपावली से पहले बिजली विभाग ने चेकिंग अभियान में 68 बिजली कनेक्शन काटे। यह कार्रवाई बिजली चोरी और बिल भुगतान न करने वालों के खिलाफ की गई। विभाग ने उपभोक्ताओं को नियमित रूप से बिल भरने की चेतावनी दी है और आगे भी जांच जारी रखने की बात कही है।

    संवाद सहयोगी, अजीतमल। दीपावली के पहले विद्युत विभाग कस्बा में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को बाबरपुर और अजीतमल कस्बे में चले अभियान तीसरे दिन 68 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए। जिनके बिल पांच हजार रुपये से अधिक बकाया थे। इस दौरान विभाग ने लगभग सात लाख रुपए की वसूली भी की। लोगों का कहना है कि त्योहार के पहले ही क्यों चेकिंग की जा रही है और उन्होंने विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए है।

    कस्बा में विद्युत उपकेंद्र अजीतमल के अवर अभियंता विजय कुमार के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। उनके साथ एसडीओ किशन मुरारी यादव और विभागीय टीम ने विभिन्न मुहल्लों और बाजार क्षेत्रों में घर-घर जाकर बकायेदारों के कनेक्शन की जांच की। बकाया राशि जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ तत्काल की गई।


    अवर अभियंता ने बताया कि यह अभियान त्योहार से पहले बिजली चोरी और बकाया वसूली को लेकर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बकायेदार उपभोक्ता यदि जल्द ही अपने बकाया जमा नहीं करते हैं। तो त्योहार के बाद और भी कड़ा अभियान चलाया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय से अपने बिल जमा करें। ताकि त्योहार के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति बनी रहे और किसी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके।