Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों का समय बदला, अब इतने बजे खुलेंगे विद्यालय

    By Jitendra Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:38 PM (IST)

    औरैया में शीतलहर, बढ़ती सर्दी और कोहरे के कारण डीएम के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब स्कूल ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, औरैया। शीतलहर, बढ़ती सर्दी व कोहरे को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य के हित में डीएम के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार ने विद्यालयों के समय में परिवर्तन किया है। आज से अग्रिम आदेशों तक सुबह 10 बजे से स्कूल खुलेंगे। पहले यह समय नौ बजे का था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संजीव कुमार ने आदेश जारी करते हुए बताया कि जनपद के समस्त बोर्डों के नर्सरी से कक्षा आठ तक के परिषदीय, मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों की समयावधि दिनांक 22 दिसंबर सोमवार से अग्रिम आदेशों तक सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक निर्धारित की गई है।

    उन्होंने जनपद के समस्त विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया है कि उक्त आदेश का कड़ाईपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि सर्दी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

    लापरवाह रवैया अपनाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। समस्त खंड शिक्षाधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि मौसम को देखते हुए 19 व 20 दो दिन स्कूलों को बंद करने का आदेश गुरुवार को दिया गया था।