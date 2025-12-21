यूपी के इस जिले में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों का समय बदला, अब इतने बजे खुलेंगे विद्यालय

जागरण संवाददाता, औरैया। शीतलहर, बढ़ती सर्दी व कोहरे को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य के हित में डीएम के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार ने विद्यालयों के समय में परिवर्तन किया है। आज से अग्रिम आदेशों तक सुबह 10 बजे से स्कूल खुलेंगे। पहले यह समय नौ बजे का था।

संजीव कुमार ने आदेश जारी करते हुए बताया कि जनपद के समस्त बोर्डों के नर्सरी से कक्षा आठ तक के परिषदीय, मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों की समयावधि दिनांक 22 दिसंबर सोमवार से अग्रिम आदेशों तक सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक निर्धारित की गई है।