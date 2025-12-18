जागरण संवाददाता, औरैया। इटावा जनपद के भरथना क्षेत्र निवासी एक युवती ने अपने स्वजन के खिलाफ जाकर युवक से नवंबर में शादी की थी। इसे लेकर दोनों परिवारों के बीच तनाव रहा। पांच दिसंबर को युवती फफूंद क्षेत्र स्थित ननिहाल आई थी। उसके साथ उसका पति भी पहुंचा था, जिसे कुछ लोगों की मदद से युवती के मामा के लड़कों ने पेड़ से बांध दिया और जूतों व चपलों की माला पहना कर उसे जमकर पीटा।

17 दिसंबर को एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित होने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए। मुख्य आरोपित समेत कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। युवक ने युवती से प्रेम विवाह क‍िया था। इस शादी से युवती के घरवाले कहीं न कहीं ज्यादा नाराज थे। विवाह के कुछ दिन बीतने के बाद पांच दिसंबर को युवती फफूंद थाना क्षेत्र के अपने गांव ननिहाल में आई थी। उसके पीछे उसका पति पहुंचा था, जिसे देख कुछ लोगों के साथ मिलकर युवती के मामा के लड़कों ने रस्सी से पेड़ से बांध दिया।