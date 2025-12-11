औरैया में फिर शुरू हुई कांशीराम कॉलोनियों की जांच, किराएदारों को दिए गए नोटिस

जागरण संवाददाता, औरैया। नगरीय डूडा व नगर पालिका की ओर से कांशीराम कॉलोनियों की जांच दोबारा शुरू कर दी गई है। बुधवार को छह ब्लॉकों में जांच की गई। जिसमें किराएदारों को नोटिस दिए गए व बंद कॉलोनियों पर भी चस्पा किए गए।

शहर में बसपा सरकार में कई जगह कांशीराम कॉलोनियों का निर्माण कराया गया था। मौजूद समय में कई कॉलोनियों में किराएदार रह रहे हैं। जबकि कुछ में ताला ही पड़े रहते हैं। ऐसे में नगर पालिका व डूडा की ओर से कॉलोनियों की जांच शुरू कराई गई है।

ताकि खाली पड़ी कॉलोनियां अत्यधिक गरीब व जरूरतमंद को मुहैया कराईं जा सके। इसी क्रम में बुधवार को नगर पालिका व डूडा की संयुक्त टीम ने पुरानी कलेक्ट्रेट व गौरैया तालाब के पास स्थित कांशीराम कॉलोनी की जांच करने पहुंची।