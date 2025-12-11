Language
    औरैया में फिर शुरू हुई कांशीराम कॉलोनियों की जांच, किराएदारों को दिए गए नोटिस

    By Jitendra Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:44 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के औरैया में कांशीराम कॉलोनी की जांच फिर से शुरू हो गई है। अधिकारियों ने किराएदारों को नोटिस जारी किए हैं।बंद कॉलोनियों में नोटिस भी चस्प ...और पढ़ें

    कॉलोनी गेट पर नोटिस चस्पा करता कर्मचारी।

    जागरण संवाददाता, औरैया। नगरीय डूडा व नगर पालिका की ओर से कांशीराम कॉलोनियों की जांच दोबारा शुरू कर दी गई है। बुधवार को छह ब्लॉकों में जांच की गई। जिसमें किराएदारों को नोटिस दिए गए व बंद कॉलोनियों पर भी चस्पा किए गए।

    शहर में बसपा सरकार में कई जगह कांशीराम कॉलोनियों का निर्माण कराया गया था। मौजूद समय में कई कॉलोनियों में किराएदार रह रहे हैं। जबकि कुछ में ताला ही पड़े रहते हैं। ऐसे में नगर पालिका व डूडा की ओर से कॉलोनियों की जांच शुरू कराई गई है।

    ताकि खाली पड़ी कॉलोनियां अत्यधिक गरीब व जरूरतमंद को मुहैया कराईं जा सके। इसी क्रम में बुधवार को नगर पालिका व डूडा की संयुक्त टीम ने पुरानी कलेक्ट्रेट व गौरैया तालाब के पास स्थित कांशीराम कॉलोनी की जांच करने पहुंची।

    जांच के दौरान टीम ने छह ब्लॉकों में पड़ताल की। कुछ में किराएदार रहते मिले। तो कई में ताला भी बद मिला। टीम के अनुसार 20 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं।

    बंद कॉलोनी के गेट पर चस्पा कर दिए गए। इस दौरान राजीव कुमार सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राम आसरे कमल ने बताया कि कॉलोनियों को किराए पर उठाने की शिकायत मिली है। जिस पर जांच कराई जा रही है।

