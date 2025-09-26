हमलावरों की फायरिंग के बाद लापता युवक की लाश 36 घंटा बाद मिली, छाती में लगे छर्रे

औरैया में 24 सितंबर को हुई फायरिंग के मामले में लापता युवक का शव 36 घंटे बाद घसारा गांव के एक खेत में मिला। हरनरायनपुर निवासी विपिन कुमार और शिवा भदौरिया पर घात लगाकर हमलावरों ने फायरिंग की थी जिसमें विपिन घायल हो गया था और शिवा लापता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

जागरण संवाददाता, औरैया । 24 सितंबर को रात 9.30 बजे हुई फायरिंग मामले में लापता युवक का शव 36 घंटे बाद गांव घसारा में एक किसान के खेत में मिला है। पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

हिस्ट्रीशीटर गांव हरनरायनपुर निवासी विपिन कुमार अपने साथी शिवा भदौरिया के साथ बाइक से बुधवार रात 9:30 बजे कस्बा से गांव जा रहे थे। तभी घसारा बंबा घाटमपुर पुलिया के पास एक दर्जन करीब घात लगाए हमलावरों ने डंडा फेंक कर बाइक में मारा था। जिससे बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों सड़क में गिर गए।

हमलावरों ने फायरिंग कर दी इस दौरान पीछे बैठे हिस्ट्रीशीटर पर हमलावरों ने फायरिंग कर दी। जिससे गोली उसके हाथ में और छर्रे छाती में लगे और वह गंभीर रुप से घायल हो गया। जबकि साथी मौके से भाग गया था। शुक्रवार सुबह घायल शिवा भदौरिया का शव खेत में पड़ा मिला। उसके गोली मारे जाने की आशंका जताई जा रही है।