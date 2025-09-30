मुठभेड़ के दौरान अछल्दा गोलीकांड के दो आरोपी गिरफ्तार, एक का पैर बना पुलिस की गोली का निशाना

औरैया में 24 सितंबर को हुए गोलीकांड के दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। अछल्दा पुलिस ने तुर्कपुर बंबा में चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो युवकों को रोकने की कोशिश की जिसके बाद मुठभेड़ हुई। एक आरोपी गौतम पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उनके पास से अवैध हथियार और बाइक बरामद की है।

जागरण संवाददाता, औरैया। 24 सितंबर को घसारा-छछुद बंबा घाटमपुर पुलिया के पास गोली कांड मामले पुलिस ने मंगलवार सुबह तीन बजे मुठभेड़ के दौरान दो आरोपित को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक आरोपियों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल आरोपी को सीएचसी भर्ती कराया है। अब तक इस मामले में तीन गिरफ्तार हुए है और एक आरोपित ने कोर्ट में सरेंडर किया है। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा ने बताया कि अछल्दा पुलिस तुर्कपुर बंबा में चेकिंग कर रही थी। तभी दो युवक बाइक से आते दिखे। तभी पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वह रुके नहीं और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे अंडरपास की ओर भागने लगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भागने की हड़बड़ी में बाइक सहित गिर गए। गिरने के बाद दोनों बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिससे एक के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया।

घायल की पहचान गौतम पुत्र मोतीलाल और दूसरे की सुखदेव पुत्र रामनाथ, निवासी गौतला, थाना अछल्दा के रूप में हुई। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से एक बिना नंबर की बाइक बरामद, दो तमंचे 315 बोर, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ।

यह है पूरा मामला हिस्ट्रीशीटर गांव हरनरायनपुर निवासी विपिन कुमार अछल्दा बाजार से आशा गांव निवासी शिवा भदौरिया के साथ बाइक से 24 सितंबर रात 9:30 बजे गांव जा रहा था। घसारा-छछुद बंबा घाटमपुर पुलिया के पास करीब एक दर्जन घात लगाए बैठे थे।

इस दौरान हमलावरों ने फायरिंग कर दी थे। पीछे बैठे हिस्ट्रीशीटर के गोली उसके हाथ में और छर्रे छाती में लगे थे। घायल हिस्ट्रीशीटर सीधा पैदल घर जाकर पहुंचा था। पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया। उसके साथी शिवा का पता नहीं चल सका।

विपिन ने पुलिस को बताया था कि शिवा को भी गोली लगी थी। 25 सितंबर को हिस्ट्रीशीटर की बाइक घटनास्थल से करीब दो किलोमीटर दूर बंबा के पास मिली थी। शुक्रवार सुबह आठ बजे धान की फसल देखने किसान अखिलेश तिवारी खेत अंदर गए तो उन्होंने पानी के अंदर मुंह शिवा का शव पड़ा मिला, जो घटनास्थल से 20 कदम दूरी पर था।