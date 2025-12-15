Language
    कोहरे में हाईवे पर खड़े कंटेनर से भिड़ा डंपर, चालक-क्लीनर घायल

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:53 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के औरैया में कोहरे के कारण एक डंपर हाईवे पर खड़े कंटेनर से टकरा गया, जिससे चालक और क्लीनर घायल हो गए। यह घटना घने कोहरे के चलते हुई, जिसस ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, औरैया। कानपुर-इटावा हाईवे पर कोहरे के दौरान सोमवार सुबह कंटेनर में डंपर टकरा गया। हादसे में फिरोजाबाद निवासी डंपर के चालक व क्लीनर घायल हो गए। पेट्रोलिंग टीम ने घायलों को केबिन से बाहर निकाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) अजीतमल पहुंचाया। तकरीबन दो घंटे तक यातायात बाधित रहा।

    एटा के ग्राम किशनपुर निवासी पवन, कंटेनर में बनारस से पार्सल लोड कर दिल्ली जा रहे थे। अजीतमल के ग्राम मोहारी के पास तकनीकी कमी होने से हाईवे किनारे कंटेनर बंद हो गया। सुबह करीब साढ़े छह बजे हाईवे टोल प्लाजा की पेट्रोलिंग कर रही टीम ने सेफ्टी कोन लगाया, ताकि कोई दुर्घटना न हो।

    सुबह बिना नंबर प्लेट वाले डंपर में झांसी से बालू लाद कर फिरोजाबाद के थाना एका क्षेत्र के ग्राम नगला पीपल निवासी चालक पिंटू यादव, ग्राम सिंघुपुर के हेल्पर नितिन जा रहे थे। सेफ्टी कोन तोड़ते हुए पीछे से डंपर ने गलत साइड से ओवरटेक करते हुए कंटेनर में टक्कर मार दी।

    लोगों के अनुसार, डंपर की गति अधिक थी। पार्सल कंटेनर, हाईवे किनारे लगे रोप बैरिकेड्स तोड़ते हुए सर्विस रोड पर आ गया। इससेे सर्विस रोड करीब दो घंटे तक बाधित रहा। पुलिस ने कंटेनर हटवा कर आवागमन सुचारु कराया।