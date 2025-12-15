कोहरे में हाईवे पर खड़े कंटेनर से भिड़ा डंपर, चालक-क्लीनर घायल

जागरण संवाददाता, औरैया। कानपुर-इटावा हाईवे पर कोहरे के दौरान सोमवार सुबह कंटेनर में डंपर टकरा गया। हादसे में फिरोजाबाद निवासी डंपर के चालक व क्लीनर घायल हो गए। पेट्रोलिंग टीम ने घायलों को केबिन से बाहर निकाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) अजीतमल पहुंचाया। तकरीबन दो घंटे तक यातायात बाधित रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एटा के ग्राम किशनपुर निवासी पवन, कंटेनर में बनारस से पार्सल लोड कर दिल्ली जा रहे थे। अजीतमल के ग्राम मोहारी के पास तकनीकी कमी होने से हाईवे किनारे कंटेनर बंद हो गया। सुबह करीब साढ़े छह बजे हाईवे टोल प्लाजा की पेट्रोलिंग कर रही टीम ने सेफ्टी कोन लगाया, ताकि कोई दुर्घटना न हो।

सुबह बिना नंबर प्लेट वाले डंपर में झांसी से बालू लाद कर फिरोजाबाद के थाना एका क्षेत्र के ग्राम नगला पीपल निवासी चालक पिंटू यादव, ग्राम सिंघुपुर के हेल्पर नितिन जा रहे थे। सेफ्टी कोन तोड़ते हुए पीछे से डंपर ने गलत साइड से ओवरटेक करते हुए कंटेनर में टक्कर मार दी।