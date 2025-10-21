कानपुर से दिल्ली जा रही छठ स्पेशल ट्रेन के इंजन के ओएचई में हुई स्पार्किंग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

संवाद सूत्र, दिबियापुर (ओरैया)। कानपुर से दिल्ली जा रही छठ स्पेशल अमृत भारत एक्सप्रेस के इंजन के ओएचई मंगलवार शाम स्पार्किंग हो गयी। लोकोपायलट ने तुरंत कंट्रोल रूम को दी। जिसके बाद ट्रेन को फफूंद रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर रोका गया। करीब एक घंटे की मरम्मत के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। इस दौरान यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार शाम करीब चार बजे कानपुर से दिल्ली जा रही छठ स्पेशल अमृत भारत एक्सप्रेस के इंजन के ओएचई स्पार्किंग हो गयी। जिसके बाद लोको पायलट ने कंट्रोल रूम पर सूचना दी। सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम हरकत में आया और ट्रेन को फफूंद रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर लाकर रोका गया।