कानपुर से दिल्ली जा रही छठ स्पेशल ट्रेन के इंजन के ओएचई में हुई स्पार्किंग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी
कानपुर से दिल्ली जा रही छठ स्पेशल अमृत भारत एक्सप्रेस के इंजन में ओएचई स्पार्किंग के कारण फफूंद रेलवे स्टेशन पर बाधित हो गई। लोकोपायलट की सूचना पर ट्रेन को लूप लाइन पर रोका गया और तकनीकी टीम ने एक घंटे की मरम्मत के बाद उसे रवाना किया। दीपावली के कारण यात्रियों की संख्या कम रही और कोई अन्य ट्रेन प्रभावित नहीं हुई।
संवाद सूत्र, दिबियापुर (ओरैया)। कानपुर से दिल्ली जा रही छठ स्पेशल अमृत भारत एक्सप्रेस के इंजन के ओएचई मंगलवार शाम स्पार्किंग हो गयी। लोकोपायलट ने तुरंत कंट्रोल रूम को दी। जिसके बाद ट्रेन को फफूंद रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर रोका गया। करीब एक घंटे की मरम्मत के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। इस दौरान यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल रहा।
मंगलवार शाम करीब चार बजे कानपुर से दिल्ली जा रही छठ स्पेशल अमृत भारत एक्सप्रेस के इंजन के ओएचई स्पार्किंग हो गयी। जिसके बाद लोको पायलट ने कंट्रोल रूम पर सूचना दी। सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम हरकत में आया और ट्रेन को फफूंद रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर लाकर रोका गया।
करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद रेलवे के तकनीकी टीम ने खामी को दूर किया। इसके बाद शाम लगभग 5:10 बजे के बाद ट्रेन को पुनः अपने गंतव्य स्थान दिल्ली के लिए रवाना हुई। दीपावली का त्योहार के कारण ट्रेन में यात्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। लूप लाइन में खड़ी होने के चलते कोई भी ट्रेन प्रभावित नहीं रही।
