संवाद सूत्र, जागरण, अछल्दा (औरैया)। गुरुवार सुबह करीब पांच बजे अछल्दा क्षेत्र के बीरपुर गांव के पास ट्रेन से गिरकर दो लोगों की मौत हो गई। हादसे की घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों यात्री ट्रेन में सफर कर रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि वे ट्रेन के पैरदान पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान देर रात उन्हें झपकी आ गई, जिससे संतुलन बिगड़ने के कारण वे चलती ट्रेन से नीचे गिर गए और ट्रेन की चपेट में आ गए।