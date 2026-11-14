जरा सी लापरवाही से गई जान, औरैया में बाइक के पहिये में फंसा साड़ी का पल्लू, सड़क पर गिरकर महिला की मौत

संवाद सूत्र, अछल्दा (औरैया)। अछल्दा थाना क्षेत्र के गांव गुनौली निवासी 62 वर्षीय महिला की बाइक से गिरकर मौत हो गई। वह एक युवक के साथ शनिवार सुबह करीब छह बजे बाइक से शादी समारोह में शामिल होने जा रही थीं। रास्ते में उनकी साड़ी का पल्लू बाइक के पिछले पहिये में फंस गया। इससे संतुलन बिगड़ने पर वह सड़क पर सिर के बल गिर पड़ीं। गंभीर हालत में उन्हें सीएचसी अछल्दा ले जाया गया। जहां पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

गुनौली गांव निवासी 62 वर्षीय गीता देवी पत्नी सर्वेश कुमार दुबे शुक्रवार को गांव के प्रदीप कुमार पुत्र राजकुमार के साथ बाइक से रजुआमऊ गांव जा रही थीं। शादी समारोह में उन्हें पूड़ी बेलने का काम करना था। रास्ते में वंशी गांव के पास उनकी साड़ी का पल्लू बाइक के पिछले पहिये में उलझ गया। पल्लू पहिये में फंसते ही वह अपना संतुलन खो बैठीं और सिर के बल सड़क पर जा गिरीं। हादसे में उनके सिर में गंभीर चोट आई।