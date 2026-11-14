दिल्ली का सफर होगा आसान, औरैया के फफूंद स्टेशन पर ठहरेगी कानपुर मेल

संवाद सूत्र, दिबियापुर। रेल यात्रियों के लिये अब दिल्ली जाना और सुगम होगा इसके लिये रेलवे द्वारा शुक्रवार को कानपुर मेल दैनिक ट्रेन की शुरुआत करने की विधिवत समय सारिणी घोषित की गयी है। 16 नवंबर से शुरू होने वाली 14153 कानपुर सेंट्रल- आनंद विहार टर्मिनल कानपुर से देर शाम आठ बजकर 40 मिनट पर छूटेगी।

जो ठीक एक घंटे बाद नौ बजकर 40 मिनट पर स्थानीय रेलवे स्टेशन फफूंद पहुंचेगी। यहां दो मिनट ठहराव के बाद यह ट्रेन 9:42 को आनंद विहार (दिल्ली) के लिए रवाना होगी। ट्रेन आनंद बिहार स्टेशन सुबह 4:50 बजे पहुंचेगी। दूसरी ओर यह ट्रेन 14154 वापसी में आनंद विहार रेलवे स्टेशन से रात 11 बजकर 25 मिनट पर छूटेगी जो फफूंद स्टेशन पर सुबह 4:58 बजे पहुंचेगी। जहां दो मिनट ठहराव के बाद ट्रेन पांच बजे कानपुर के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन का कानपुर पहुंचने का समय सुबह सात बजकर 25 मिनट है। यह ट्रेन कानपुर से आनंद विहार के बीच केवल आठ स्टेशनों पर ही रुकेगी।

प्रस्तावित ट्रेन कानपुर से चलकर फफूंद, इटावा, टूंडला, हाथरस, अलीगढ़ , खुर्जा, दादरी एवं गाजियाबाद पर रुकेगी। वापसी में भी कानपुर मेल उक्त स्टेशनों ठहराव करेगी। अभी तक रात में दिल्ली जाने के लिए फफूंद स्टेशन से एकमात्र ऊंचाहार एक्सप्रेस ट्रेन ही थी। जिसमें भीड़भाड़ होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था।