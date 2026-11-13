यूपी चुनाव को लेकर प्रशासन ने तेज की तैयारी, औरैया डीएम ने अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी

संवाद सहयोगी, ककोर। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी हैं। शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी बृजेश कुमार ने कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर निर्वाचन तैयारी की प्रगति परखी।

अधिकारियों को आदेश दिए कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपने-अपने दायित्वों की कार्ययोजना तैयार कर सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरे करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में प्रत्येक अधिकारी की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी अधिकारी पूरी गंभीरता और आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारी निभाएं।