    पति की हत्या का दबाव बना रहा था प्रेमी, पत्नी ने खुद ही जहर खाकर दे दी जान, ब्लैकमेल करने का आरोप

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:24 PM (IST)

    एक महिला, जो अपने प्रेमी द्वारा पति की हत्या के लिए दबाव और ब्लैकमेल से तंग आ चुकी थी, उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। महिला का प्रेमी उसे लगातार पति को मारने के लिए उकसा रहा था और ऐसा न करने पर उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव में जहर के सेवन से विवाहिता की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि प्रेमी पति की जहर देकर हत्या के लिए दबाव बना रहा था।

    पत्नी ने तनाव में आकर जहर खाकर खुद जान दे दी। जहर देकर पति को मरवाने के बाद प्रेमिका से शादी करने की प्रेमी की मंशा थी। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में पत्नी ने मृत्यु से पहले खुद इस बात की पुष्टि की है।

    मामला थाना क्षेत्र के गांव हुसैनपुर का है। राजू सिंह का कहना है कि उनकी पत्नी रोशनी का गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह पति को जहर दिलाकर हत्या करवाने के बाद विवाहिता से खुद शादी करना चाहता था।

    इस बात को लेकर वह विवाहिता को बार-बार ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे तनाव में आकर विवाहिता ने 18 नवंबर को सुबह 10 बजे जहर का सेवन कर लिया।

    हालत बिगड़ने पर पति ने उसे उपचार के लिए नगर के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया। जहां 20 नवंबर को शाम के समय इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। पीड़ित पति ने आरोपित के खिलाफ थाने में तहरीर दी है।

    थाना प्रभारी विकास सहरावत ने बताया कि विवाहिता का शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। तहरीर प्राप्त हुई है पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।