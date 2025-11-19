संदिग्ध परिस्थितियों में आग में झुलसी विवाहिता की अस्पताल में मौत, पति को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है पुलिस
घरेलू क्लेश के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग में झुलसी विवाहिता निशा परवीन की मंगलवार देर रात मौत हो गई। उसका उपचार दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा था। इस मामले में पुलिस आरोपित पति को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। घरेलू क्लेश के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग में झुलसी विवाहिता निशा परवीन की मंगलवार देर रात मौत हो गई। उसका उपचार दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा था। इस मामले में पुलिस आरोपित पति को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
थाना व कस्बा नौगावां सादात के मुहल्ला अलीनगर निवासी पिकअप चालक अकबर उर्फ मोनू की पत्नी निशा परवीन शनिवार दोपहर घरेलू क्लेश के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग में गंभीर रूप से झुलस गई थी। घटना के बाद ससुराल वाले मौके से भाग निकले थे तथा मायके वालों ने उसका प्राथमिक उपचार करा कर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। अकबर व निशा की शादी दो साल पहले हुई थी तथा उनके परिवार में एक बेटा भी है।
इस मामले में निशा के पिता कायम अब्बास ने पति अकबर उर्फ मोनू, ससुर मोहम्मद अली, सास शायदा, अब्बास अली व जुहैर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि ससुराल में उनकी बेटी को दहेज के लिए आग लगाई गई है। इसी बीच मंगलवार को पत्नी को देखने दिल्ली पहुंचे पति अकबर को पुलिस ने सूचना मिलने पर वहीं से गिरफ्तार कर लिया था। जिसे जेल भेज दिया गया है। वहीं गंभीर हालत में उपचाराधीन निशा परवीन की मंगलवार देर रात मौत हो गई।
विवाहिता की मौत से स्वजन में कोहराम मच गया। बुधवार देरशाम तक घर लाया जा सकता है। सीओ अवधभान भदौरिया ने बताया कि दिल्ली में उपचार के दौरान निशा परवीन की मौत हो गई है। अब मुकदमा दहेज हत्या की धाराओं में तरमीम किया जाएगा। फरार आरोपितों को भी जल्दी ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। बताया कि निशा परवीन की प्रसारित वीडियो की भी जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।