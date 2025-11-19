जागरण संवाददाता, अमरोहा। घरेलू क्लेश के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग में झुलसी विवाहिता निशा परवीन की मंगलवार देर रात मौत हो गई। उसका उपचार दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा था। इस मामले में पुलिस आरोपित पति को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।



थाना व कस्बा नौगावां सादात के मुहल्ला अलीनगर निवासी पिकअप चालक अकबर उर्फ मोनू की पत्नी निशा परवीन शनिवार दोपहर घरेलू क्लेश के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग में गंभीर रूप से झुलस गई थी। घटना के बाद ससुराल वाले मौके से भाग निकले थे तथा मायके वालों ने उसका प्राथमिक उपचार करा कर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। अकबर व निशा की शादी दो साल पहले हुई थी तथा उनके परिवार में एक बेटा भी है।

इस मामले में निशा के पिता कायम अब्बास ने पति अकबर उर्फ मोनू, ससुर मोहम्मद अली, सास शायदा, अब्बास अली व जुहैर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि ससुराल में उनकी बेटी को दहेज के लिए आग लगाई गई है। इसी बीच मंगलवार को पत्नी को देखने दिल्ली पहुंचे पति अकबर को पुलिस ने सूचना मिलने पर वहीं से गिरफ्तार कर लिया था। जिसे जेल भेज दिया गया है। वहीं गंभीर हालत में उपचाराधीन निशा परवीन की मंगलवार देर रात मौत हो गई।