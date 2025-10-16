Language
    ढाई साल बाद अचानक घर पहुंची पत्नी, पत‍ि को प्रेम‍िका के साथ इस हालत में देख उड़ गए होश

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:13 PM (IST)

    एक महिला ढाई साल बाद घर लौटी और अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ देखकर हैरान रह गई। इस अप्रत्याशित घटना ने घर में तनाव पैदा कर दिया। पति अपनी पत्नी को देखकर सदमे में था, जबकि पत्नी विश्वासघात से क्रोधित थी। अब देखना यह है कि यह रिश्ता कैसे आगे बढ़ता है।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। प्रेम प्रसंग के चलते पति ने पत्नी को घर से निकाल दिया था। वह मायके में रह रही थी। अचानक घर पहुंची तो पति को प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। विरोध करने पर पति, प्रेमिका व उसके दोस्त ने मारपीट की और जान के मारने की धमकी दी।

    यह मामला देहात थाना क्षेत्र में अमरोहा नगर से सटे एक मुहल्ले का है। मुरादाबाद निवासी महिला सिंचाई विभाग में तैनात है। महिला की शादी अमरोहा निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी के बाद परिवार में बेटी ने भी जन्म लिया। इस दौरान पति का प्रेम प्रसंग किसी महिला से शुरू हो गया, जिसके चलते घर में विवाद होने लगा।

    पति ने मारपीट कर पत्नी को घर से निकाल दिया था। लिहाजा पत्नी ढाई साल की बेटी को लेकर मायके में रहने लगी। अब 28 सितंबर को महिला पति के पास अमरोहा स्थित घर पहुंची तो वहां उसने पति को प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया।

    पीड़िता ने इसका विरोध किया तो मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान वहां पति का दोस्त भी पहुंच गया। तीनों ने मिलकर विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने देहात थाने में तहरीर दी थी। सीओ अवधभान भदौरिया ने बताया कि इस मामले में तीनों आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।