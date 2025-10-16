जागरण संवाददाता, अमरोहा। प्रेम प्रसंग के चलते पति ने पत्नी को घर से निकाल दिया था। वह मायके में रह रही थी। अचानक घर पहुंची तो पति को प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। विरोध करने पर पति, प्रेमिका व उसके दोस्त ने मारपीट की और जान के मारने की धमकी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



यह मामला देहात थाना क्षेत्र में अमरोहा नगर से सटे एक मुहल्ले का है। मुरादाबाद निवासी महिला सिंचाई विभाग में तैनात है। महिला की शादी अमरोहा निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी के बाद परिवार में बेटी ने भी जन्म लिया। इस दौरान पति का प्रेम प्रसंग किसी महिला से शुरू हो गया, जिसके चलते घर में विवाद होने लगा।

पति ने मारपीट कर पत्नी को घर से निकाल दिया था। लिहाजा पत्नी ढाई साल की बेटी को लेकर मायके में रहने लगी। अब 28 सितंबर को महिला पति के पास अमरोहा स्थित घर पहुंची तो वहां उसने पति को प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया।