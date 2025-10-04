प्रेमिका के चक्कर में पत्नी को नग्न अवस्था में बेरहमी से पीटा, कमरे में बंद होकर बचाई जान

हसनपुर से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। जहां एक पति ने प्रेमिका के चक्कर में पत्नी को रात में नहाते समय स्नानगार से खींचकर नग्न अवस्था में सास ससुर के सामने बेरहमी से पीटा। किसी तरह से पति के चंगुल से छूटकर कमरे में बंद होकर विवाहिता ने अपनी जान बचाई।

मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव का है। विवाहिता का आरोप है कि उसकी शादी 12 वर्ष पूर्व हुई थी। उन पर चार बच्चे हैं। आरोप है कि पति के एक अन्य महिला से अवैध संबंध हैं। पति से अवैध संबंध के बारे में जब भी वह बात करती हैं।

शिकायत करने पर सास-ससुर ने भी डांटा उसके साथ मारपीट की जाती है। सास-ससुर से शिकायत की तो उन्होंने उल्टे बहू को ही बुरा भला कहा और कहने लगे कि हमारे इकलौते बेटे की खुशी से तू क्यों परेशान है। ज्यादा ही परेशानी है तो पति को छोड़ दे और उसे अपने हिसाब से जिंदगी जीने दे। विवश होकर विवाहिता ने पति के अवैध संबंध होने की शिकायत अपने मायके वालों से की।

मायके वाले बेटी की ससुराल पहुंचे और पति तथा ससुराल वालों को समझा कर गए। मायके वालों को अवैध संबंध की जानकारी देने पर पति और बुरा मान गया। 26 सितंबर को रात के समय वह अपने घर में स्नानागार में स्नान कर रही थी। आरोप है कि पति सास ससुर की मौजूदगी में उसे खींच कर नग्न हालत में बाहर ले गया तथा डंडे से बेरहमी से पिटाई की।

कमरे में बंद होकर बचाई जान किसी तरह से कमरे में बंद होकर अपनी जान बचाई। 27 सितंबर की सुबह अंधेरे में ही घर से निकलकर वह जोया निवासी अपनी सहेली के यहां पहुंची तथा उसे आपबीती सुनाई। उस दिन से वह सहेली के घर ही थी तथा शनिवार को सहेली को साथ लेकर वह हसनपुर कोतवाली पहुंची।