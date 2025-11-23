Language
    ठंड और कोहरे का डबल अटैक... डॉक्टरों ने दी सर्दी से बचने की सलाह, अमरोहा के मौसम में दिखे कई रंग!

    By Asif Ali Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 12:05 PM (IST)

    शनिवार को अमरोहा जिला घने कोहरे की चपेट में रहा, जिससे जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया। सुबह 8 बजे तक दृश्यता कम रही, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हुई। दोपहर में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिली, लेकिन शाम होते ही फिर कोहरा छा गया। डॉक्टरों ने ठंड से बचने की सलाह दी है, वहीं किसान फसल नुकसान की आशंका से चिंतित हैं।

    कोहरे की चपेट में अमरोहा। जागरण

    जागरण संवादादाता, अमरोहा। पूरा जिला शनिवार को कोहरे की चपेट में रहा। सुबह लगभग 8 बजे तक आसमान में घना कोहरा छाया रहा। ठंड बढ़ने से लोग परेशान रहे। जनजीवन अस्तव्यस्त रहा। सुबह में घने कोहरे के चलते नेशनल से लेकर स्टेट हाईवे व अन्य मार्गों पर भी वाहन चालकों को खासी परेशानी हुई। दोपहर में हल्की धूप खिलने पर कुछ राहत मिली। हालांकि शाम ढलते ही फिर से जिले को घने कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया। लोग जल्द ही घरों में कैद हो गए।

    शनिवार सुबह 8 बजे तक भी छाया रहा था कोहरा

    शनिवार शाम से ही जिले के आसमान में कोहरा छाना शुरू हो गया था। इसके बाद पूरी रात घना कोहरा छाया रहा। शनिवार सुबह भी घने कोहरे के बीच ही हुई। सुबह में कोहरा इतना घना था कि दृश्यता बेहद कम रही। नेशनल व स्टेट हाईवे से लेकर अन्य मार्गों तक पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह करीब 8 बजे तक कोहरे की चादर आसमान में तनी रही। दोपहर में धूप निकलने के बाद कुछ राहत मिली लेकिन शाम में फिर से ठंडक बढ़ गई है।

    ठंड और कोहरे की मार

    शाम होते ही फिर से कोहरा आ गया था। तेजी से करवट बदलते मौसम के बीच चिकित्सकों ने अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। ठंड और कोहरे के मौसम को दिल व सांस के रोगियों के लिए खतरनाक बताया जा रहा है। उधर कोहरे की जल्द दस्तक से आलू व सरसों उत्पादक किसानों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं।

    कृषि विशेषज्ञों का कहना है यदि इसी तरह कोहरा आगे भी पड़ता रहा तो आलू व सरसों की फसल को नुकसान हो सकता है। फिलहाल पहाड़ों पर जारी बर्फबारी के बीच जिले में भी ठंड शुरू हो गई है।