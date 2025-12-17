Language
    Weather Update Amroha: कोहरा और शीतलहर का डबल अटैक, तापमान गिरने से ठिठुरे लोग

    By Kunwar Pal Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:07 PM (IST)

    अमरोहा में कोहरे और शीतलहर से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोग ठंड से कांप रहे हैं। दृश्यता शून्य होने के कारण सड़कों पर वाहन लाइट जलाकर चल रहे हैं। ...और पढ़ें

    कोहरे में निकलते वाहन।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। मंगलवार की सुबह से ही शीतलहर संग घना कोहरा छाया रहा। जिससे लोग सर्दी से कांपते नजर आए। वहीं अपने घरों से बाहर निकलकर देखा तो सड़कों पर पास का व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन लाइट जलाकर रेंगते हुए चल रहे थे। दृश्यता शून्य होने के कारण आवागमन में भी दिक्कत रही। वहीं शाम होने पर लोग जगह-जगह अलाव पर हाथ सेकते नजर आए।

    सड़कों पर दृश्यता शून्य रही, आवागन में आई दिक्कत

    दिसंबर माह की शुरूआत में रोजाना सुबह से ही धूप निकल रही थी। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे-वैसे कोहरे संग शीतलहर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मंगलवार की सुबह भी न्यूनतम 11.7 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच जमकर कोहरा बरस रहा था।दैनिक जागरण की टीम ने घरों पर जाकर देखा तो लोग सर्दी से बचाव के लिए देर तक अपने बिस्तरों में छुपे हुए थे और उनके घर में अलाव व हीटर जल रहे थे।

    सड़कों पर सन्नाटा

    टीम ने बाहर सड़कों पर देखा तो सन्नाटा पसरा था। पास के मकान व खड़े व्यक्ति भी कोहरे के कारण दिखाई नहीं दे रहे थे। इतना ही नहीं सड़कों पर वाहन भी रेंगते चल रहे थे। लोग सुबह 11 बजे तक अपने बिस्तरों में सूरज निकलने का इंतजार रहते रहे। सूरज नहीं निकलने से लोग सर्दी में सिकुड़ते नजर आए। 11 बजे के बाद धूप निकली तो लोगों ने सर्दी से राहत की सांस ली। वह अपने घरों से जैकेट, जर्सी, स्वेटर पहनकर ही बाहर निकले। शाम होते ही सर्दी बढ़ने पर लोग जल्दी-जल्दी अपने काम निपटाकर घरों को चले गए। उधर शाम होते ही फिर से कोहरा छाने लगा था। सर्दी बढ़ने पर लोगों ने अलाव का सहारा लिया। शहर में जगह-जगह लोग अलाव पर हाथ सेकते नजर आए।