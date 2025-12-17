Weather Update Amroha: कोहरा और शीतलहर का डबल अटैक, तापमान गिरने से ठिठुरे लोग

जागरण संवाददाता, अमरोहा। मंगलवार की सुबह से ही शीतलहर संग घना कोहरा छाया रहा। जिससे लोग सर्दी से कांपते नजर आए। वहीं अपने घरों से बाहर निकलकर देखा तो सड़कों पर पास का व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन लाइट जलाकर रेंगते हुए चल रहे थे। दृश्यता शून्य होने के कारण आवागमन में भी दिक्कत रही। वहीं शाम होने पर लोग जगह-जगह अलाव पर हाथ सेकते नजर आए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सड़कों पर दृश्यता शून्य रही, आवागन में आई दिक्कत दिसंबर माह की शुरूआत में रोजाना सुबह से ही धूप निकल रही थी। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे-वैसे कोहरे संग शीतलहर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मंगलवार की सुबह भी न्यूनतम 11.7 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच जमकर कोहरा बरस रहा था।दैनिक जागरण की टीम ने घरों पर जाकर देखा तो लोग सर्दी से बचाव के लिए देर तक अपने बिस्तरों में छुपे हुए थे और उनके घर में अलाव व हीटर जल रहे थे।