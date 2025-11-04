Weather Update: सुबह कोहरा और रात में ठंडक, अमरोहा के किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आया मौसम
गजरौला और अमरोहा में घने कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हुआ और ठंड बढ़ गई। तीन दिनों से लगातार कोहरा छा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। सुबह 11 बजे सूर्य निकलने के बाद कुछ राहत मिली। किसानों में खुशी है, क्योंकि ठंड गेहूं की फसल के लिए लाभकारी है।
संवाद सहयोगी, गजरौला। हाईवे पर घने कोहरे ने मौसम को एक बार फिर से सर्द बना दिया है। सोमवार की सुबह भी आसमान में घना कोहरा छाया रहा। नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ। जिससे वाहनों में सवार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले तीन दिन से कोहरा छाने से हाईवे पर वाहनों की गति धीमी हो गई है।
गजरौला व अमरोहा में देर से निकली धूप
तीन दिन से रोजाना कोहरा छा रहा है। जबकि इससे पहले मौसम एकदम साफ हो गया था। लोगों को दिन में गर्मी का अहसास होने लगा था। एक बार फिर से कोहरे ने मौसम को सर्द बना दिया है। रविवार की रात से ही कोहरा आसमान में छाने लगा था। सोमवार की सुबह लोग उठे तो घना कोहरा देख फिर से बिस्तरों में छिप गए। रविवार को सार्वजनिक अवकाश होने की वजह से ज्यादातर लोग घरों में ही कैद रहे।
यात्री वाहनों की रफ्तार रही धीमी
कोहरा छाने के कारण नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ। यात्री वाहनों की लाइट जलाकर आगे बढ़े। रफ्तार कम रही। सुबह करीब 11 बजे सूर्यदेव ने दर्शन दिए तो लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली। हाईवे से कोहरा छंट गया। जिसके बाद यातायात सुचारू हो सका। उधर एक बार फिर से ठंड होने से किसानों के चेहरे में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि ठंड गेहूं की फसल के लिए लाभकारी होगी।
