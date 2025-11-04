Weather Update: सुबह कोहरा और रात में ठंडक, अमरोहा के किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आया मौसम

संवाद सहयोगी, गजरौला। हाईवे पर घने कोहरे ने मौसम को एक बार फिर से सर्द बना दिया है। सोमवार की सुबह भी आसमान में घना कोहरा छाया रहा। नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ। जिससे वाहनों में सवार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले तीन दिन से कोहरा छाने से हाईवे पर वाहनों की गति धीमी हो गई है।





गजरौला व अमरोहा में देर से निकली धूप



तीन दिन से रोजाना कोहरा छा रहा है। जबकि इससे पहले मौसम एकदम साफ हो गया था। लोगों को दिन में गर्मी का अहसास होने लगा था। एक बार फिर से कोहरे ने मौसम को सर्द बना दिया है। रविवार की रात से ही कोहरा आसमान में छाने लगा था। सोमवार की सुबह लोग उठे तो घना कोहरा देख फिर से बिस्तरों में छिप गए। रविवार को सार्वजनिक अवकाश होने की वजह से ज्यादातर लोग घरों में ही कैद रहे।