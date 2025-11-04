Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Weather Update: सुबह कोहरा और रात में ठंडक, अमरोहा के किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आया मौसम

    By Asif Ali Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 01:40 PM (IST)

    गजरौला और अमरोहा में घने कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हुआ और ठंड बढ़ गई। तीन दिनों से लगातार कोहरा छा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। सुबह 11 बजे सूर्य निकलने के बाद कुछ राहत मिली। किसानों में खुशी है, क्योंकि ठंड गेहूं की फसल के लिए लाभकारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Weather Update: कोहरे में सुबह। जागरण

    संवाद सहयोगी, गजरौला। हाईवे पर घने कोहरे ने मौसम को एक बार फिर से सर्द बना दिया है। सोमवार की सुबह भी आसमान में घना कोहरा छाया रहा। नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ। जिससे वाहनों में सवार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले तीन दिन से कोहरा छाने से हाईवे पर वाहनों की गति धीमी हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गजरौला व अमरोहा में देर से निकली धूप



    तीन दिन से रोजाना कोहरा छा रहा है। जबकि इससे पहले मौसम एकदम साफ हो गया था। लोगों को दिन में गर्मी का अहसास होने लगा था। एक बार फिर से कोहरे ने मौसम को सर्द बना दिया है। रविवार की रात से ही कोहरा आसमान में छाने लगा था। सोमवार की सुबह लोग उठे तो घना कोहरा देख फिर से बिस्तरों में छिप गए। रविवार को सार्वजनिक अवकाश होने की वजह से ज्यादातर लोग घरों में ही कैद रहे।

     

    यात्री वाहनों की रफ्तार रही धीमी

     

    कोहरा छाने के कारण नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ। यात्री वाहनों की लाइट जलाकर आगे बढ़े। रफ्तार कम रही। सुबह करीब 11 बजे सूर्यदेव ने दर्शन दिए तो लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली। हाईवे से कोहरा छंट गया। जिसके बाद यातायात सुचारू हो सका। उधर एक बार फिर से ठंड होने से किसानों के चेहरे में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि ठंड गेहूं की फसल के लिए लाभकारी होगी।