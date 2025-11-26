UP Weather: सर्दी की दस्तक को देखते हुए प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, दी गई ये जरूरी सलाह
जागरण संवाददाता, अमरोहा। धीरे-धीरे मौसम बदल रहा है। सर्दी धीमी गति से दस्तक दे रही है। जिसे देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। न सिर्फ लोगों को मौसम के बारे में जानकारी रखने के लिए कहा गया है बल्कि कोयले की अंगीठी व हीटर आदि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करने की सलाह दी है। कमरे में हवा का आवागमन बनाए रखने के लिए लोगों को चेताया है। ताकि, जहरीला धुंआ जमा न हो।
डीएम निधि गुप्ता वत्स ने कहा है कि जरा सी लापरवाही में यह मौसम बीमार बना सकता है। गीले कपड़े तुरंत बदल दें और ऊनी कपड़े पहनें। अत्यधिक सर्दी व कोहरा होने पर छोटे बच्चों और बुजुर्गों को जितना हो सके उतना घर के अंदर रखें। शरीर में उष्मा के प्रभाव को बनाये रखने के लिए पोषक आहार एवं गर्म पेय पदार्थों का सेवन करें।
हाइपोथर्मिया के लक्षणों जैसे शरीर का असामान्य तापमान, भ्रम या स्मृति हानि, बेहोशी, विचलन, अत्याधिक ठिठुरन, सुस्ती, थकान, तुतलाहट इत्यादि की स्थिति उत्पन्न होने पर अपनी नजदीकी अस्पताल से संपर्क करें। अपने आस-पास के अकेले रहने वाले किसी भी पड़ोसी की जानकारी रखें। खासकर बुजुर्गों की एवं किसी भी आपात स्थिति में नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। अलाव व अंगीठी सोते समय बुझाकर सोएं। बंद स्थानों पर जलाने से बचें।
अत्यधिक ठंड से बचने के लिए पहले क्या करें...
रेडियो सुनें और टीवी देखें, स्थानीय मौसम पूर्वानुमान के लिए समाचार पत्र पढ़ें ताकि, यह पता चल सके कि क्या शीत लहर होने वाली है।
-पर्याप्त सर्दियों के कपड़े पहनें। कपड़ों की कई परतें शरीर को गर्म रखने में अधिक सहायक होती हैं।
-आवश्यक आपूर्ति स्टोर करें एवं तैयार रखें।
-शीतलहर के दौरान फ्लू, बहती/भरी हुई नाक या नाक से खून जैसी विभिन्न बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है, जो आमतौर पर ठंड के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण हो जाती है या बढ़ जाती है। इस तरह के लक्षण पर डाक्टर से संपर्क करें।
शीतलहर के दौरान क्या करें
-मौसम और आपातकालीन प्रक्रिया की जानकारी का बारीकी से पालन करें और सलाह के अनुसार कार्य करें।
-जितना हो सके घर के अंदर रहें और ठंडी हवा के संपर्क में आने से बचने के लिए कम से कम यात्रा करें।
-भारी कपड़ों की एक परत के बजाय ढीला फिटिंग, हल्के, विंडप्रूफ गर्म ऊनी कपड़ों की कई परतें पहनें। टाइट कपड़े ब्लड सर्कुलेशन को कम करते हैं।
-अपने आप को सूखा रखें। अपने सिर, गर्दन, हाथों और पैर की उंगलियों को पर्याप्त रूप से कवर करें क्योंकि शरीर के इन अंगों के माध्यम से शरीर को ठंड लगने का खतरा अधिक रहता है।
-दस्ताने पहनें क्योंकि, दस्तानें ठंडक से गर्मी और इंसुलेशन प्रदान करते हैं। क्योंकि, उंगलियां अपनी गर्मी साझा करती हैं और ठंड के लिए कम सतह को उजागर करती हैं।
-ठंडक से बचने के लिए टोपी और मफलर का प्रयोग करें।
-शरीर के तापमान का संतुलन बनाए रखने के लिए विटामिन-सी से भरपूर फल और सब्जियां खाएं।
-नियमित रूप से गर्म तरल पेय पदार्थ पिएं, क्योंकि गर्म पेय पदार्थ ठंड से लड़ने के लिए शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं।
-बुजुर्ग लोगों और बच्चों की देखभाल करें और अकेले रहने वाले पड़ोसियों का ख्याल रखें।
-गैर-औद्योगिक इमारतों के लिए गर्मी इंसुलेशन गाइडलाइन का पालन करें।
