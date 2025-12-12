Language
    SIR in UP: डुप्लीकेट, मृतक और दूसरी जगह शिफ्ट मतदाताओं का दोबारा हो रहा सत्यापन

    By Rahul Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:12 PM (IST)

    अमरोहा में डीएम निधि गुप्ता वत्स ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलक्ट्रेट सभागार में बैठक की। इसमें उन् ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। शुक्रवार को डीएम निधि गुप्ता वत्स ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलक्ट्रेट सभागार में बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि एसआईआर का कार्य अभी चल रहा है। 26 दिसंबर तक गणना प्रापत्र जमा व संशोधित हो सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि अनुपस्थित, दूसरी जगह शिफ्ट, मृत व डुप्लीकेट मतदाताओं का दोबारा सत्यापन कराया जा रहा है। इस कार्य में सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। ऐसे मतदाता जिनकी आयु एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की हो रही है, और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है वह फार्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करा सकते हैं।

    बीएलओ का सहयोग करने के लिए अपने-अपने बीएलए को निर्देशित करें। इस दौरान उन्होंने सभी दलों के प्रतिनिधियों को अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृत व डुप्लीकेट वोटरों की सूची उपलब्ध कराई। इस मौके पर एडीएम वित्त गरिमा सिंह, डिप्टी कलेक्टर बृजपाल सिंह के अलावा जिला महामंत्री भाजपा चंद्रभान सिंह, प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी ऋषिपाल सिंह यादव, प्रतिनिधि कांग्रेस फैज आलम राईनी, प्रतिनिधि बसपा डा.जफर महमूद अब्बासी आदि मौजूद रहे।