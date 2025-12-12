SIR in UP: डुप्लीकेट, मृतक और दूसरी जगह शिफ्ट मतदाताओं का दोबारा हो रहा सत्यापन

जागरण संवाददाता, अमरोहा। शुक्रवार को डीएम निधि गुप्ता वत्स ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलक्ट्रेट सभागार में बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि एसआईआर का कार्य अभी चल रहा है। 26 दिसंबर तक गणना प्रापत्र जमा व संशोधित हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अनुपस्थित, दूसरी जगह शिफ्ट, मृत व डुप्लीकेट मतदाताओं का दोबारा सत्यापन कराया जा रहा है। इस कार्य में सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। ऐसे मतदाता जिनकी आयु एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की हो रही है, और उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है वह फार्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करा सकते हैं।