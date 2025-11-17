जागरण संवाददाता, अमरोहा। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने रविवार रात एक निरीक्षक व सात चौकी प्रभारियों समेत 20 दारोगा के कार्यक्षत्र में फेरबदल किया है। इनमें दो एसएसआई भी शामिल हैं।



तबादलों के इस क्रम में एसपी ने बताया कि पुलिस लाइंस में तैनात निरीक्षक सुरेश प्रताप सिंह को साइबर सेल प्रभारी बनाया गया है। सैदनगली के एसएसआइ नीरज कुमार को नौगावां सादात का एसएसआइ बनाया है। वहीं नौगावां सादात के एसएसआइ नरेंद्र कुमार को अमरोहा देहात में तैनाती दी है।

पुलिस लाइंस से दारोगा श्रीपाल को हसनपुर, कृपाल सिंह को रिट सेल और दीपक कुमार को एसएसआइ सैदनगली के रूप में तैनात किया है। इसके अलावा दारोगा रोहित शर्मा को अमरोहा देहात थाना भेजा है। एसपी पीआरओ उमेश कुमार को वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी चौकी प्रभारी, सुनील कुमार शर्मा को वासुदेव चौकी प्रभारी बनाने के साथ ही पुलिस लाइंस से फूल कंवर को अमरोहा देहात थाना भेजा है।

महिला दारोगा शालिनी शर्मा को प्रभारी पिंक चौकी अमरोहा देहात बनाया है। इसके अलावा सुंदरलाल को हसनपुर, विनोद कुमार राठी और तेजेंद्र बालियान को आदमपुर थाने में तैनात किया है। दारोगा रामनिवास को प्रभारी चौकी गजरौला कस्बा, गजरौला कस्बा चौकी प्रभारी जोगिंदर सिंह को गजरौला थाने में तैनाती दी है।