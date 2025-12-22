दुष्कर्म की धमकी से ब्लैकमेल: गैंग का एक और सदस्य गिरफ्तार, मास्टरमाइंड दारोगा फरार

संवाद सहयोगी, गजरौला। दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देने वाले गैंग में शामिल एक और आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार करके चालान किया। अब इस मामले में गैंग के मास्टरमाइंड दारोगा पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।

दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देकर किया था ब्लैकमेल संभल जनपद के थाना एचौ़ड़ा कंबोह के गांव हाजीपुर निवासी प्रापर्टी डीलर नईम से 14 दिसंबर को हापुड़ जनपद के थाना सिंभावली तैनात दारोगा नितिन कुमार वर्मा, दो हिस्ट्रीशीटर खालिद निवासी रझेड़ा थाना सिंभावली व दीपक निवासी मुहल्ला खेम सिंह कॉलोनी गजरौला, कौशर जहां निवासी रझेड़ा थाना सिंभावली, होमगार्ड लाखन निवासी देहरा रायपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ व नवीन वर्मा निवासी मुहल्ला शिवपुरी थाना गजरौला ने सवा लाख रूपये की वसूली की थी।