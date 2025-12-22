Language
    दुष्कर्म की धमकी से ब्लैकमेल: गैंग का एक और सदस्य गिरफ्तार, मास्टरमाइंड दारोगा फरार

    By Asif Ali Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:34 PM (IST)

    गजरौला में दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाले गैंग के एक और सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संभल के नईम से आरोपियों न ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस की गिरफ्त में आरोपित।

    संवाद सहयोगी, गजरौला। दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देने वाले गैंग में शामिल एक और आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार करके चालान किया। अब इस मामले में गैंग के मास्टरमाइंड दारोगा पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।

    दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देकर किया था ब्लैकमेल

    संभल जनपद के थाना एचौ़ड़ा कंबोह के गांव हाजीपुर निवासी प्रापर्टी डीलर नईम से 14 दिसंबर को हापुड़ जनपद के थाना सिंभावली तैनात दारोगा नितिन कुमार वर्मा, दो हिस्ट्रीशीटर खालिद निवासी रझेड़ा थाना सिंभावली व दीपक निवासी मुहल्ला खेम सिंह कॉलोनी गजरौला, कौशर जहां निवासी रझेड़ा थाना सिंभावली, होमगार्ड लाखन निवासी देहरा रायपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ व नवीन वर्मा निवासी मुहल्ला शिवपुरी थाना गजरौला ने सवा लाख रूपये की वसूली की थी।

    सभी आरोपितों ने नईम को दुष्कर्म के मुकदमे में फसाने की धमकी दी थी। बाद में नईम ने आरोपितों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई तो पूरा मामला उजागर हुआ था।


    महिला समेत कई लोगों ने वसूले थे सवा लाख रुपये

    पुलिस ने इस मामले में दोनों हिस्ट्रीशीटर खालिद, दीपक, कौशर जहां व पीआरडी जवान लाखन को 15 दिसंबर को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि दारोगा नितिन कुमार वर्मा व नवीन वर्मा फरार चल रहे थे। रविवार को पुलिस ने नवीन वर्मा को भानपुर फाटक के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि दारोगा की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।जल्दी ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।