    UP के इस जिले में पुलिस ही करा रही थी अवैध खनन, फंसने के बाद चौकी प्रभारी और 5 सिपाहियों पर गिरी गाज

    By Asif Ali Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 03:39 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में पुलिस द्वारा अवैध खनन कराने का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना के बाद चौकी प्रभारी समेत पांच सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि पुलिसकर्मी अवैध खनन गतिविधियों में शामिल थे, जिसके कारण उच्च अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने अवैध खनन कराने वाले चौकी प्रभारी व पांच सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं सनोज प्रताप को देहात थाने की कमान सौंपी गई है।


    यह मामला देहात थाना क्षेत्र की मुनव्वरपुर पुलिस चौकी से जुड़ा है। दरअसल चौकी प्रभारी विनोद कुमार राठी, सिपाही कुलदीप कुमार, अमित मलिक, विकास यादव, अंकित कुमार व अनुज कुमार ने खनन करने वालों से साठगांठ कर क्षेत्र में खनन शुरू करा दिया था। इसकी भनक प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार को लगी तो उन्होंने बुधवार रात को पांच ट्रैक्टर-ट्राली सीज कर कर दिए थे।

    लेकिन इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को नहीं दी थी। उधर ट्रैक्टर-ट्राली सीज होने के बाद खनन करने वाले आरोपितों ने ग्रामीणों से इस मामले की शिकायत एसपी अमित कुमार आनंद से करा दी थी। एसपी ने सारे मामले की जांच सीओ अवधभान भदौरिया से कराई। जिसमें चौकी स्टाफ की साठगांठ सामने आ गई।

    रिपोर्ट आने के बाद हुई कार्रवाई

    रिपोर्ट मिलने के बाद एसपी ने शनिवार सुबह चौकी प्रभारी विनोद राठी व पांचों सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। एसपी ने बताया कि जन शिकायत प्रकोष्ठ सनोज प्रताप को देहात थाने का नया कोतवाल बनाया गया है। खनन कराए जाने के आरोप सही मिलने पर मुनव्वरपुर चौकी के स्टाफ को निलंबित किया गया है।