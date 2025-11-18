ऑस्कर की रेस में यूपी के इस लड़के की फिल्म, शॉर्टलिस्टेड होने के बाद ‘I AM NO QUEEN’ के डायरेक्ट को मिली ये खुशखबरी
निर्देशक कमाल अमरोही से प्रेरित युवा फिल्ममेकर शादाब खान आस्कर जीतने का सपना देख रहे हैं। उनका दावा है कि उनकी डाक्यूमेंट्री फीचर ‘आइ एम नो क्वीन’ को 98वें अकादमी पुरस्कारों की डाक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी में चयनित 300 फिल्मों में जगह मिली है, और इस संबंध में 14 नवंबर को आस्कर कमेटी से मेल भी प्राप्त हुआ है।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। दुनियाभर के सिने प्रेमी कमाल अमरोही के जादुई निर्देशन के कायल हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे युवा निर्देशक शादाब खान आस्कर की राह तय करने का सपना संजो रहे हैं। दावा है कि उनकी निर्देशित डाक्यूमेंट्री फीचर ‘आइ एम नो क्वीन’ को 98वें अकादमी पुरस्कार (आस्कर) की डाक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी के लिए चुनी गई 300 फिल्म में शामिल किया गया है। आस्कर कमेटी की ओर से इस बाबत मेल भी 14 नवंबर को भेजा गया है।
शहर में ही की 12वीं तक की पढ़ाई
शादाब खान ने 12वीं तक की पढ़ाई शहर में ही की। उसके बाद माडलिंग में करियर बनाने मुंबई पहुंचे। लगभग 10 साल तक माडलिंग के बाद शादाब ने निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा तो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते गए। ‘बीए पास-2’, ‘एक्स और वाई’, ‘राबिया एंड ओलीविया’, ‘दिल्ली 47 किमी’ जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले शादाब ने 2024 में भारतीय मूल के एनआरआइ निर्माता दीप बासी व मीनू बासी के साथ मिलकर डाक्यूमेंट्री फीचर ‘आइ एम नो क्वीन’ तैयार की है।
यह फिल्म विदेश में पढ़ने जाने वाले उन छात्र-छात्राओं के संघर्ष पर आधारित है, जो सात समंदर पार जाकर फंस जाते हैं। वहां उनके रहने, खाने-पीने के साथ ही अपराध की दुनिया में फंसने तक का संघर्ष एक छात्रा के माध्यम से दिखाया गया है। शादाब खान के मुताबिक उन्होंने फिल्म को इंडिपेंडेंट तौर पर डाक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में भेजा। इसके बाद इसका एकेडमी स्क्रीनिंग रूम के लिए चयन हुआ है। इस पुरस्कार के लिए विश्व भर की 300 फिल्म शामिल हैं। मार्च 2026 में आस्कर अवार्ड की घोषणा होगी, जिसके लिए वोटिंग शुरू हो गई है।
