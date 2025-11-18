ऑस्कर की रेस में यूपी के इस लड़के की फिल्म, शॉर्टलिस्टेड होने के बाद ‘I AM NO QUEEN’ के डायरेक्ट को मिली ये खुशखबरी

जागरण संवाददाता, अमरोहा। दुनियाभर के सिने प्रेमी कमाल अमरोही के जादुई निर्देशन के कायल हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे युवा निर्देशक शादाब खान आस्कर की राह तय करने का सपना संजो रहे हैं। दावा है कि उनकी निर्देशित डाक्यूमेंट्री फीचर ‘आइ एम नो क्वीन’ को 98वें अकादमी पुरस्कार (आस्कर) की डाक्यूमेंट्री फीचर श्रेणी के लिए चुनी गई 300 फिल्म में शामिल किया गया है। आस्कर कमेटी की ओर से इस बाबत मेल भी 14 नवंबर को भेजा गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शहर में ही की 12वीं तक की पढ़ाई शादाब खान ने 12वीं तक की पढ़ाई शहर में ही की। उसके बाद माडलिंग में करियर बनाने मुंबई पहुंचे। लगभग 10 साल तक माडलिंग के बाद शादाब ने निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा तो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते गए। ‘बीए पास-2’, ‘एक्स और वाई’, ‘राबिया एंड ओलीविया’, ‘दिल्ली 47 किमी’ जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले शादाब ने 2024 में भारतीय मूल के एनआरआइ निर्माता दीप बासी व मीनू बासी के साथ मिलकर डाक्यूमेंट्री फीचर ‘आइ एम नो क्वीन’ तैयार की है।