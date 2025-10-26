UP : किसानों को 6 बीज भंडार केंद्रों पर मिलेगा गेहूं का बीज, सरसों की मिनी किट के लिए इस दिन तक होगी बुकिंग

जागरण संवाददाता, अमरोहा। जनपद के छह राजकीय कृषि बीज भंडार केंद्रों पर किसानों को गेहूं का बीज मिलेगा। प्रत्येक केंद्र पर बीज पहुंच चुका है। किसानों को पाश मशीन के जरिए उसका वितरण किया जाएगा। सरसों के बीज मिनी किट के लिए किसान 31 अक्टूबर तक आनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।

रबी का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में गेहूं व सरसों की बोआई का कार्य तेजी के साथ प्रारंभ होगा। इसके लिए कृषि विभाग ने किसानों को बीज की व्यवस्था कर ली है। करीब पांच हजार क्विंटल बीज वितरण का लक्ष्य विभाग को दिया गया है जबकि, उसमें से ढाई हजार क्विंटल बीज मिल चुका है। जिसके वितरण की तैयारी विभाग ने कर ली है। यह बीज प्रत्येक ब्लाक अमरोहा, जोया, गजरौला, मंडी धनौरा, हसनपुर व गंगेश्वरी में स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार केंद्रों पर पहुंचा दिया गया है। किसान आधारकार्ड, खतौनी लेकर केंद्रों पर जाकर उसको हासिल कर सकते हैं। पाश मशीन के जरिए उसका वितरण किया जाएगा।

गेहूं का डीबीडब्ल्यू-303, डीबीडब्ल्यू-187 प्रजाति का बीज केंद्रों पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त सरसों के बीज की ढाई हजार मिनी किट भी विभाग के पास मौजूद हैं। इसमें पूसा मस्टर्ड व गिरिराज प्रजाति की सरसों का बीज है। इसके लिए किसान विभागीय बेवसाइट पर जाकर 31 अक्टूबर तक आनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। यह किट उनको पूरी तरह निश्शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। एक क्विंटल चना, एक क्विंटल मसूर और मटर के बीज का वितरण कर दिया गया है। गेहूं का बीज अनुदान पर मिलेगा।

जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद, किसान न लें टेंशन जनपद में अधिकारी खाद के पर्याप्त मात्रा में होने का दावा कर रहे हैं। किसानों से परेशान न होने की अपील कर रहे है। डीएओ ने बताया कि जनपद में 1700 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। इसके अलावा 3500 मीट्रिक टन एनपीके व 2500 मीट्रिक टन डीएपी खाद मौजूद है। किसान सहकारी समितियों पर जाकर उसको प्राप्त कर सकते हैं।