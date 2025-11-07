Language
    By Kunwar Pal Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:28 PM (IST)

    अमरोहा में जमकर बिजली चोरी हो रही है। जिसमें कटिया डालकर बिजली चोरी कर विभाग को चूना लगा रहे हैं। सरकारी आंकड़े इस बात के गवाह कि पिछले वर्ष एक अप्रैल से अब तक चेकिंग के दौरान 1150 लोगों के घर सीधे बिजली चोरी पकड़ी गई है। जिनके बिजली कनेक्शन भी काटकर प्राथमिक की दर्ज कराई गई है। अब विभाग ने 14 करोड़ रुपये के राजस्व वसूली के लिए सभी को आरसी जारी की है।

    जागरण संवाददाता, अमरोहा। जिले में जमकर बिजली चोरी हो रही है। जिसमें कटिया डालकर बिजली चोरी कर विभाग को चूना लगा रहे हैं। सरकारी आंकड़े इस बात के गवाह कि पिछले वर्ष एक अप्रैल से अब तक चेकिंग के दौरान 1150 लोगों के घर सीधे बिजली चोरी पकड़ी गई है। जिनके बिजली कनेक्शन भी काटकर प्राथमिक की दर्ज कराई गई है। अब विभाग ने 14 करोड़ रुपये के राजस्व वसूली के लिए सभी को आरसी जारी की है।

    सरकारी आंकड़ों के अनुसार जनपद में 3.70 लाख बिजली उपभोक्ता है। इनमें से करीब 2.90 लाख घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं। जिसमें अक्टूबर माह में बिजली की खपत 155 मिलियन यूनिट से घटकर 138 मिलियन यूनिट रह गई है। विभाग ने बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर व आर्म्ड केबिल लगवा रहा है। ट्रांसफार्मरों पर भी स्मार्ट मीटर लगवाए जा रहे हैं। फिर भी बिजली चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। विभाग के अनुसार 16 प्रतिशत बिजली चोरी में चली जाती है, जिससे विभाग को हर माह करोड़ों रूपये के राजस्व का चूना लग रहा है।

     

    विभाग टीम गठित कर बिजली चोरी रोकने के लिए चेकिंग अभियान भी चला रहा है। जिसमें पिछले साल एक अप्रैल से अब तक 1150 लोगों के घर सीधे बिजली चोरी पकड़ी गई है। यह कटिया कनेक्शन डालकर अपने घर रोशन कर रहे थे। जिनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। इन पर विभाग का 14 करोड़़ रुपये राजस्व है। राजस्व जमा करने के लिए कई बार नोटिस भी जारी कर चुका है, मगर आज तक जमा नहीं किया। जिनके बिजली कनेक्शन भी काटे जा चुके हैं। विभाग की तरफ से राजस्व जमा कराने के लिए आरसी जारी कराई गई है। जिसमें प्रशासन इनसे राजस्व की वसूली करेगा।


    बिजली चोरी वाले फीडर विभाग के रडार पर

     

    बिजली चोरी अधिकांश जोया कस्बा, अहरोई, हसनपुर कस्बे का फीडर आदि पर सबसे अधिक बिजली चोरी है। जिन पर विभाग की नजर है। जबकि विभाग बराबर चेकिंग अभियान चलाया रहा है।

     




    पिछले वर्ष एक अप्रैल से अब तक चेकिंग अभियान के दौरान 1150 लोगों के घरों में बिजली चोरी पकड़ी है, जो कटिया कनेक्शन से बिजली चोरी कर रहे थे। जिनके कनेक्शन काटकर उनके खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराई गई है। जिन पर 14 कराेड़ रुपये का राजस्व है। राजस्व वसूली के लिए सभी को आरसी जारी की गई है।- संजय शर्मा, प्रभारी अधीक्षण अभियंता

     