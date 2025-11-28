संवाद सूत्र, हसनपुर। तहसील क्षेत्र में दो महिला बीएलओ ने भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर चलाए जा रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में शत प्रतिशत अपना कार्य पूर्ण कर दिया है। शुक्रवार को एसडीएम पुष्कर नाथ चौधरी और तहसीलदार परमानंद श्रीवास्तव ने दोनों बीएलओ को तहसील बुलाकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

एसडीएम ने मातृशक्ति को नमन करते हुए कहा कि एसआईआर जैसे जटिल कार्य में भी महिलाओं ने पुरुष बीएलओ को पछाड़ दिया है। उन्होंने बताया कि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र 42 के गांव हिरनौटा की बीएलओ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सविता ने भाग संख्या 174 पर एसआईआर गणना प्रपत्र भरकर अपलोड करा दिए हैं।

इसी तरह से ग्राम सुल्तानपुर वीरान के भाग संख्या 345 की बीएलओ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नईमा ने भी अपना एसआईआर का कार्य शत प्रतिशत पूरा कर दिया है। उन्होंने दोनों महिलाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अन्य लोगों को संदेश देते हुए कहा कि काम करने के दो तरीके होते हैं।