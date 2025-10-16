जागरण संवाददाता, अमरोहा। डीएम के निर्देश पर जोया सीएचसी प्रभारी ने अवैध रूप से संचालित नारायण और न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल की ऑपरेशन थियेटर (ओटी) को सील कर दिया है। यह कार्रवाई तब की गई जब अस्पताल में आपरेशन के लिए मरीज भर्ती थे, लेकिन वहां कोई चिकित्सक नहीं था। उन्होंने संचालकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर भी दे दी है।

जोया ब्लॉक क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव की संख्या में कमी आ रही है। आशाएं गर्भवतियों को निजी अस्पतालों में ले जाकर प्रसव करवा रही हैं। जहां झोलाछाप उनका आपरेशन कर रहे हैं। डीएम ने ऐसे 37 अवैध अस्पतालों की सूची सौंपकर सीएचसी प्रभारी डा. कुनाल पराशर को सील करने के निर्देश दिए थे। इसके अनुपालन में, डा. कुनाल टीम के साथ रजबपुर क्षेत्र के अतरासी में नारायण हास्पिटल पहुंचे।

अवैध रूप से संचालित अस्पताल में कोई चिकित्सक नहीं था और कई मरीज भर्ती थे। उन्होंने अस्पताल की ओटी को सील कर दिया। इसी क्षेत्र में न्यू लाइफ केयर हास्पिटल भी अवैध पाया गया, जिसकी ओटी भी सील की गई। डा. कुनाल ने बताया कि दोनों अस्पतालों की ओटी को सील किया गया है। इनमें कोई चिकित्सक नहीं था। झोलाछाप मरीजों का आपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दे दी गई है।