    अमरोहा में 15 लाख की चरस समेत दो तस्कर ग‍िरफ्तार, गंगा तटबंध किनारे के गांव में चल रहा था मादक पदार्थ की तस्करी का धंधा

    By Asif Ali Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:31 PM (IST)

    अमरोहा पुलिस ने गंगा तटबंध के पास 15 लाख रुपये की चरस के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। सूचना मिलने पर पुलिस ने गांव में छापेमारी की, जहाँ मादक पदार्थों की तस्करी चल रही थी। पुलिस ने चरस जब्त कर ली है और मामले की जांच कर रही है ताकि इस धंधे में शामिल अन्य लोगों का पता लगाया जा सके।

    संवाद सूत्र, आदमपुर। थाना पुलिस ने सोमवार रात गश्त के दौरान मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार कर डेढ़ किलोग्राम चरस बरामद की है। बरामद चरस की कीमत करीब 15 लाख रूपये बताई जा रही है। हालांकि दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया है, लेकिन उन्होंने इस कारोबार से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस को दी है।


    थाना प्रभारी कुमरेश त्यागी ने बताया कि वरिष्ठ उप निरीक्षक अजेंद्र तोमर, सब इंस्पेक्टर सहंसर पाल, मुख्य आरक्षी दिनेश कुमार, आरक्षी विशेष राणा और हर विजय सिंह के साथ सोमवार रात 8:30 बजे गंगा तटबंध किनारे पर स्थित मरौरा गांव के पास गश्त कर रहे थे। गांव के बाहर कूड़ा घर के पास उन्हें दो संदिग्ध लोग दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें टोकते हुए तलाशी ली। उनके कब्जे से थैली में रखी डेढ़ किलोग्राम चरस, 29500 की नकदी, एक इलेक्ट्रानिक कांटा बरामद हुआ।

    पूछताछ में उन्होंने अपने नाम रामकुंवर उर्फ छुट्टन गुरुजी व सचिन कुमार त्यागी निवासी मरौरा थाना आदमपुर बताए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर चालान कर दिया है। रामकुंवर उर्फ छुट्टन गुरुजी एक वर्ष पहले भी मादक पदार्थ की तस्करी में जेल जा चुका हैं। जबकि, सचिन कुमार त्यागी पर मारपीट के दो मुकदमे हैं।




    बरसात में भंडारण कर सर्दियों में महंगा बेच देते हैं चरस



    आदमपुर : पकड़े गए मादक पदार्थ तस्करों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि बरसात के मौसम में गंगा के खादर क्षेत्र में चरस के पेड़ बड़े पैमाने पर जगह-जगह प्राकृतिक रूप से उगते हैं। जिनसे चरस उतारने वालों से चरस खरीदकर वह भंडारण कर लेते हैं। सर्दी के मौसम में जब चरस के पेड़ सूख जाते हैं तब चरस काफी महंगा हो जाता है और वह महंगे भाव में बिक्री करके मोटी कमाई करते हैं।




    हसनपुर क्षेत्र में खूब फूल फल रहा मादक पदार्थ की तस्करी का धंधा



    हसनपुर : सर्किल में मादक पदार्थ की तस्करी का धंधा लंबे अरसे से खूब फूल फल रहा है। पिछले महीने आदमपुर थाने के दो कांस्टेबल भी मादक पदार्थ की तस्करी में पकड़े गए थे। उससे पहले रहरा थाना क्षेत्र के मटीपुरा में 12 क्विंटल से अधिक डोडा पोस्ता मेरठ की नारकोटिक्स थाना पुलिस ने बरामद कर दो लोगों को गिरफ्तार किया था। धंधे में शामिल मुख्य दो आरोपित अभी तक भी पुलिस पकड़ से दूर हैं।

     

    सीओ हसनपुर दीप कुमार पंत ने बताया क‍ि आदमपुर पुलिस ने गश्त के दौरान सोमवार रात 15 लाख की चरस के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर चालान कर दिया है। पूछताछ में अहम जानकारी मिली हैं। जल्दी ही अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।