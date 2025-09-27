स्टेयरिंग फेल होने से डिवाइडर पर चढ़ा ट्रक, चपेट में आने से बाइक सवार घायल

गजरौला में सरकारी अस्पताल के सामने स्टेयरिंग फेल होने से एक ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया। इस दौरान एक बाइक सवार युवक ट्रक की चपेट में आकर घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर जाम लग गया जिसे पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को हटाकर खुलवाया। पुलिस ने बताया कि कोई बड़ी हताहत नहीं हुई है।

जागरण संवाददाता, गजरौला । सरकारी अस्पताल के सामने एक ट्रक का स्टेयरिंग फेल हो गया। जिसके बाद ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर रूक गया। इस दौरान सड़क से जा रहा एक बाइक सवार युवक भी उसकी चपेट में आकर मामूली रूप से चोटिल हुआ है। हादसे के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटने पर जाम लग गया। बाद में क्रेन के जरिये ट्रक को हटवाया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसा शनिवार की दोपहर करीब ढ़ाई बजे की है। एक ट्रक चौपला दिशा की तरफ से आ रहा था। जैसे ही वह रेलवे ओवरब्रिज से नीचे उतारा तो उसका स्टेयरिंग फेल हो गया। इसके बाद वह अनियंत्रित होकर सरकारी अस्पताल के सामने सड़क के डिवाइडर पर चढ़कर रूक गया।