Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्टेयरिंग फेल होने से डिवाइडर पर चढ़ा ट्रक, चपेट में आने से बाइक सवार घायल

    By Saurav Kumar Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:13 PM (IST)

    गजरौला में सरकारी अस्पताल के सामने स्टेयरिंग फेल होने से एक ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया। इस दौरान एक बाइक सवार युवक ट्रक की चपेट में आकर घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर जाम लग गया जिसे पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को हटाकर खुलवाया। पुलिस ने बताया कि कोई बड़ी हताहत नहीं हुई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    स्टेयरिंग फेल होने पर डिवाइडर पर चढ़ा ट्रक। जागरण

    जागरण संवाददाता, गजरौला । सरकारी अस्पताल के सामने एक ट्रक का स्टेयरिंग फेल हो गया। जिसके बाद ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर रूक गया। इस दौरान सड़क से जा रहा एक बाइक सवार युवक भी उसकी चपेट में आकर मामूली रूप से चोटिल हुआ है। हादसे के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटने पर जाम लग गया। बाद में क्रेन के जरिये ट्रक को हटवाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसा शनिवार की दोपहर करीब ढ़ाई बजे की है। एक ट्रक चौपला दिशा की तरफ से आ रहा था। जैसे ही वह रेलवे ओवरब्रिज से नीचे उतारा तो उसका स्टेयरिंग फेल हो गया। इसके बाद वह अनियंत्रित होकर सरकारी अस्पताल के सामने सड़क के डिवाइडर पर चढ़कर रूक गया।

    इस दौरान इंदिरा चौक से चौपला की तरफ जा रहा एक बाइक सवार युवक ट्रक की चपेट में आया और फिर बाइक गिरने से वह घायल हो गया। मौके पर जुटी भीड़ ने उसे सीएचसी में भर्ती कराया। कस्बा प्रभारी जोगिंद्र सिंह ने बताया कि ट्रक को क्रेन के जरिये हटवाया गया है। कोई बड़ी हताहत नहीं हुई है। स्टेयरिंग फेल होने के बाद ट्रक अनियंत्रित हो गया था।