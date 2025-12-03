अमरोहा के श्री वेंक्टेश्वरा विश्वविद्यालय के चार छात्रों की मौत, DVR रेस्टोरेंट के सामने डीसीएम में जा घुसी तेज रफ्तार कार

जागरण संवाददाता, अमरोहा। बुधवार रात को हाईवे पर कार की तेज रफ्तार चार छात्रों के लिए काल बन गई। पीछे से आ रही कार आगे चल रही डीसीएम में घुस गई। इस हादसे में श्री वेंक्टेश्वरा विश्वविद्यालय के चार छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतकों की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस व विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए थे।



यह हादसा बुधवार रात हाईवे पर रजबपुर थाना क्षेत्र में डीवीआर रेस्टोरेंट के सामने दिल्ली से मुरादाबाद की तरफ जाने वाली साइड पर लगभग 10:15 बजे हुआ। रेस्टोरेंट के सामने अतरासी गांव में फ्लाईओवर है। दिल्ली की तरफ से आ रही डीसीएम जब फ्लाईओवर से लगभग 10 मीटर पहले पहुंची तो पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार उसमें घुस गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तेज धमाका होते ही हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई तथा अतरासी के ग्रामीण व राहगीर मौके पर जमा हो गए।

जाकर देखा तो चारों लोग कार में फंसे पड़े थे। सूचना पाकर सीओ अभिषेक यादव व थानाध्यक्ष कोमल तोमर भी मौके पर पहुंची तथा कार को काट तक चारों के शव बाहर निकाले। प्रथमदृष्टया चारों मृतकों की शिनाख्त पास ही स्थित श्री वेंक्टेश्वरा विश्वविद्यालय के छात्रों के रूप में हुई है।

जानकारी जुटा रही पुलिस जोकि दिल्ली व पश्चिमी बंगाल के बताए जा रहे हैं। हालांकि उनके नाम व घर के पते की जानकारी जुटाई जा रही है। मृतक विश्वविद्यालय में मेडिकल के छात्र बताए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति डा. राजीव त्यागी भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। पुलिस ने शवों को मोर्चरी भेज दिया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की गति काफी तेज थी। जिसके चलते कार अनियंत्रित होकर पीछे से डीसीएम में घुसी है। सीओ ने बताया कि चार छात्रों की मौत हुई है। सारे मामले की जानकारी की जा रही है।



इनकी गई जान