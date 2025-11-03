Tigri Mela: अमरोहा से 60 रुपये में पहुंचेंगे तिगरीधाम, परिवहन निगम ने किया ये इंतजाम

जागरण संवाददाता, अमरोहा। यदि आप तिगरीधाम जाना चाहते हैं। पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य कमाना चाहते हैं तो आपकी यह ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। किराया भी अधिक नहीं लगेगा। अमरोहा से केवल 60 रुपये में ही तिगरीधाम पहुंच जाएंगे। जी हां, परिवहन निगम ने एक तरफ का यह किराया निर्धारित कर किया है। इसके अतिरिक्त अन्य जगहों से चलने वाली बसों का भी किराया तय कर दिया है। सोमवार की सुबह छह बजे से मेला स्पेशल रोडवेज बसों का संचालन तिगरी मेला के लिए शुरू हो गया और यह छह नवंबर तक चलेगा। निगम ने मेलाधाम पर अस्थायी रोडवेज बस स्टैंड स्थापित कर दिया है।

इस समय तिगरी गंगा मेला चल रहा है। गत शनिवार को उसका विधिवत उद्घाटन हो चुका है। ऐसे में मेला में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ती जा रही है। जिसे देखते हुए परिवहन निगम ने भी तिगरी गंगा मेला के लिए रोडवेज बसों का संचालन करने का निर्णय लिया है। मेला के लिए मंडलभर से 155 मेला स्पेशल रोडवेज बसों का संचालन सोमवार से शुरू हो गया।

इसमें मुरादाबाद से 50, रामपुर से 20, पीतलनगरी मुरादाबाद से 25, अमरोहा से 40, धामपुर से 15 व चांदपुर से पांच बसें मेला स्पेशल के रूप में चलेंगी। संभल से भी बसों का संचालन होगा। हालांकि पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ बस स्टेशन पर नजर नहीं आई। इधर बस से तिगरी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए निगम ने अलग अलग किराया निर्धारित किया है।

एआरएम केसी गौड़ ने बताया कि तिगरी मेला परिसर में अस्थायी रोडवेज बस स्टैंड बन गया है। वर्कशाप भी स्थापित कर दी गई है। अमरोहा से 60 रुपये में श्रद्धालु तिगरी पहुंच जाएंगे। यह एक ओर का किराया है। तिगरी से वापसी पर भी इतना ही किराया लगेगा। अन्य जगहों से संचालित होने वाली बसों का किराया भी अलग-अलग तय किया गया है।



