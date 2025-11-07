संवाद सहयोगी, गजरौला (अमरोहा)। तिगरी गंगा मेला घूमकर लौटे पेंटिंग का काम करने वाले चौबारा गांव के युवक की सिर कूंचकर हत्या कर दी गई। शव गांव के जंगल स्थित खेत में मिला। पास ही एक बाइक भी मिली है। शरीर पर भी चोटों के कई निशान भी मिले।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्वजन के अनुसार, शाम चार बजे युवक गांव में दिखा और करीब साढ़े पांच बजे शव मिलने की सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस शव को सीएचसी ले गई, यहां स्वजन ने आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शाम साढ़े छह बजे से प्रदर्शन शुरू कर दिया। सीओ अंजलि कटारिया व भाजपा के जिला उपाध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद स्वजन माने और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उधर, मौके की नजाकत को भांपते हुए कई थानों की पुलिस भी बुला ली गई थी।

गांव चौबारा निवासी जसवंत सिंह के परिवार में पत्नी कुसुम देवी, पांच बेटियां हैं। इकलौता बेटा आकाश (30) भी साथ रहता था। जसवंत नगर की एक फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। गुरुवार सुबह लगभग 10 बजे आकाश चौहड़पुर गांव के दोस्तों के साथ तिगरी मेला घूमने गया। दोपहर डेढ़ बजे तक जब वह पिता के लिए खाना लेकर नहीं पहुंचा तो उन्होंने फोन किया। तब आकाश ने बताया कि वह नहीं आ पाएगा। वह दोस्तों के साथ मेले में आया है। स्वजन के अनुसार, शाम लगभग चार बजे आकाश को गांव में देखा गया। इसके बाद उसका पता नहीं चला। लगभग साढ़े पांच बजे ग्रामीणों ने गांव निवासी किसान श्योराज सिंह के खेत में आकाश का शव मिला। सिर कूचा गया था। माथे की हड्डी टूटी हुई थी। कई अंगों पर भी चोटों के निशान थे।







इकलौते बेटे की मौत से बदहवास हुए स्वजन

चौबारा गांव निवासी आकाश पांच बहनों के बीच इकलौता बेटा था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। बहन सोनी, चंचल, नेहा शादी हो गई है। राधिका व निधि अविवाहित हैं। अचानक आकाश की हत्या से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट गया। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। मां व पिता बेटे को याद कर बदहवास हो जा रहे हैं।





सीसीटीवी कैमरे व फोन की सीडीआर से खुलेगा राज आकाश का फोन उसकी पैंट की जेब में मिला है। अब पुलिस फोन की सीडीआर के साथ ही गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालेगी। सवाल यह है भी कि जब वह चार बजे गांव में पहुंच गया था तो फिर वह किसके साथ गया।







किसकी है शव के पास मिली बाइक आकाश के पास बाइक नहीं थी। वह दोस्तों के साथ गया था। वहीं शव के पास पुलिस को बाइक पड़ी मिली है। यह हत्यारोपितों की मानी जा रही है। पुलिस बाइक स्वामी का पता लगाने में जुटी है। ताकि आरोपितों तक पहुंचा जा सके।





