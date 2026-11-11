तिगरी मेले में गूंजेंगे मां गंगा के जयकारे, श्रद्धालुओं के स्वागत को सजने लगे घाट, तैयारियां तेज

संवाद सहयोगी, गजरौला। उत्तर भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक तिगरी गंगा मेले की तैयारियां इन दिनों जोर-शोर से चल रही हैं। जल्द ही मां गंगा के जयकारों और श्रद्धालुओं की आस्था से पूरा मेला क्षेत्र भक्तिमय हो उठेगा। गंगा स्नान के लिए घाटों को तैयार किया जा रहा है। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार व्यवस्थाओं को पहले से अधिक बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

मेले में श्रद्धालुओं की आवाजाही सुगम बनाने के लिए सड़कों को चौड़ा किया गया है। ट्रैक्टरों की मदद से रास्तों को समतल और तैयार किया जा रहा है। इस बार मेला क्षेत्र चौड़ाई में कम, लेकिन लंबाई में अधिक रखा गया है। गंगा घाटों के आसपास शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं मनोरंजन के लिए झूले भी लगाए जा रहे हैं, जिससे मेले में आने वाले परिवारों और बच्चों को मनोरंजन की सुविधा मिल सके।

जिलाधिकारी द्वारा मेला क्षेत्र का निरीक्षण किए जाने के बाद तैयारियों में तेजी आई है। अधिकारियों को 15 तारीख तक सभी कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के चलते संबंधित विभाग दिन-रात व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।