तिगरी मेले में आए ब्रेक डांस और ड्रैगन जैसे कई रोमांचक झूले, NOC के बाद ही संचालन की मिलेगी इजाजत

संवाद सहयोगी, अमरोहा। उत्तर भारत के प्रसिद्ध तिगरी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। मेले में लगाए जा रहे झूलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसडीएम शैलेश दुबे ने झूला ठेकेदार को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी छह संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त होने के बाद ही झूलों का संचालन किया जाएगा। सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बार तिगरी मेले में छह बड़े झूलों के साथ नाव झूले, चार ब्रेक डांस झूले, दो ड्रैगन झूले और दो मिक्सर झूले लगाए गए हैं। एसडीएम ने ठेकेदार को निर्देश दिए कि सभी झूलों के लिए जरूरी विभागीय एनओसी समय से तैयार कराएं। साथ ही झूलों के संचालन से पहले सुरक्षा के सभी इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं, ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।