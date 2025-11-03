जागरण संवाददाता, तिगरीधाम। ऐतिहासिक तिगरी गंगा मेला में मंगलवार को आस्था का सैलाब उमड़ेगा। 25 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए शाम को गंगा किनारे दीपदान की परंपरा काे निभाया जाएगा जबकि, बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा का मुख्य स्नान होगा। दोनों दिन श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए तिगरीधाम का नजारा बदलेगा।

काशी की तर्ज पर मां गंगा की महाआरती श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगी। अफसर भी उमड़ने वाली भीड़ को लेकर सतर्क हो गए हैं। उनके द्वारा घाटों से लेकर सेक्टरों तक में निगरानी का कार्य बढ़ा दिया गया है। इस समय मेला उत्साह, भव्यता, दिव्यता और अद्भुत नजारों से चमक रहा है। उसकी जगमगाहट से हर कोई आनंदित है। तिगरी गंगाधाम आजकल भक्तिमय बना हुआ है।

श्रद्धालुओं के पड़ाव से गंगा मैया की रेती पर तंबुओं का शहर बसा हुआ है। यह अपने आप में ही देखने योग्य है। अमीर हो या फिर गरीब, सभी एक जगह बसेरा किए हैं। एक जगह मां गंगा के आंचल में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। करीब दस किलाे मीटर के क्षेत्र में मेला फैला है। श्रद्धालुओं में उत्साह व उल्लास दिख रहा है।

यहां बता दें कि गत एक नवंबर को मेला का शुभारंभ हुआ था। इस मेले में अमरोहा के अलावा मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर व संभल जनपद के श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंगलवार को दीपदान होगा। यह परंपरा महाभारत काल से चली आ रही है। जिनके परिवार के सदस्य उनके बीच अब नहीं रहे। दीपदान उन्हीं दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए संबंधित परिवार के लोग करते हैं। सूर्यास्त होते ही दीपदान का सिलसिला शुरू होकर देररात तक जारी रहता है।

श्रद्धालुओं की आंखों में अपने सगे संबंधी व स्वजन से बिछड़ों को याद कर उनके आंसू छलक उठते हैं। दीपदान करने के लिए घाटों पर पुरोहितों की भी काफी संख्या रहेगी। विधि-विधान के साथ वह दीपदान की परंपरा का निर्वहन कराएंगे। बुधवार यानी कल को कार्तिक पूर्णिमा का मुख्य स्नान है। इसलिए मंगलवार को तिगरीधाम पर आस्था का समंदर उमड़ेगा। करीब 25 लाख श्रद्धालुओं के उसमें पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

हर-हर गंगे के जयकारों से गूंज रहे घाट, बाजारों में उमड़ी भीड़ इस समय तिगरी गंगा मेला भक्तिमय हो गया है। भोर से शाम तक श्रद्धालु मां गंगा में स्नान करते रहते हैं। तंबुओं में पक रही खिचड़ी की महक दूर-दूर तक फैली है। गंगा स्नान के दौरान श्रद्धालुओं के मुख से हर-हर गंगे के जयकारे माहौल को आनंदित बना रहे हैं। इस सबके बीच फुर्सत के पलों में लोग मीना बाजार में सजी दुकानों पर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। महिलाएं भी खूब सामान खरीद रही है।

बच्चों को भा रही ट्रेन की सवारी तिगरीधाम में मनोरंजन चौकी क्षेत्र में बच्चों के पूरे इंतजाम हैं। यहां पर बच्चों को ट्रेन की सवारी भा रही है। मिकी माउस और जंपिंग झूले का भी खूब आनंद ले रहे हैं। ऊंट की सवारी भी खूब की जा रही है। स्वजन संग बच्चे मेला में घूम रहे हैं। खेल तमाशों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। सोफ्टी, काटन कैंडी और पापकार्न की भी खूब बिक्री हो रही है।

बच्चों का कराया मुंडन संस्कार गंगा मेले में संस्कारों को भी निभाया जा रहा है। सोमवार को नौनिहालों के मुंडन तो कहीं नवविवाहित जोड़ों का जलधारा में खड़े होकर दाम्पत्य जीवन की कुशलता के लिए पूजा-अर्चना का नजारा साफ दिखाई दिया। श्रद्धालुओं ने अपने बच्चों का मुंडन संस्कार कराया। इस दौरान महिलाएं गंगा मैया के भजन करती दिखी। इसके बाद बच्चे को गंगा में स्नान करा सुख शांति की प्रार्थना की। दूसरी ओर नवविवाहित दंपतियों ने गंगा में खड़े होकर विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद बनाए रखने की कामना की।

वीआइपी पास लगे वाहनों की नो इंट्री, पुलिस से नोकझोंक गंगा मेलाधाम पर श्रद्धालुओं के साथ-साथ वाहनों की संख्या भी बढ़ गई है। जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तिगरी गंगा मेले में वीआईपी पास लगे वाहनों की भी गंगा मार्ग पर नो एंट्री कर दी है। उन्हें मोहरकापट्टी मार्ग से ढलान संख्या चार के जरिए मेला क्षेत्र में भेजा जा रहा है। इस बीच कई वाहन चालकों की पुलिस कर्मियों से नोकझोंक भी हुई। बता दें कि श्रद्धालु वीआईपी पास लगी गाड़ियों से गंगा मार्ग जाने के लिए पात्र हो जाते हैं। लेकिन, पुलिस का कहना है कि जाम जैसी समस्या न गहराए, इसलिए सभी वाहनों को दूसरे मार्ग से घुमाया जा रहा है। सोमवार की सुबह से ही पुलिस ने यह व्यवस्था लागू कर दी।