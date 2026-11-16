सड़क पर जहां तक नजर गई, दिखे सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर! तिगरी मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब, लगा लंबा जाम

संवाद सहयोगी, गजरौला (अमरोहा)। तिगरी गंगा मेले में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गंगा स्नान और मेले में डेरा जमाने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में ट्रैक्टर-ट्रालियों से तिगरी पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते गजरौला-फाजलपुर रेलवे फाटक पर ट्रैक्टरों की लंबी कतार लग गई, जिससे जाम की स्थिति बन गई।

वहीं कुमराला चौकी पर भी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की लंबी लाइन देखने को मिली। श्रद्धालुओं के वाहन तिगरी के मुख्य गेट से होते हुए मोहरका गांव के रास्ते और ढाल नंबर छह से होकर मेले में प्रवेश कर रहे हैं। सड़क पर दूर-दूर तक ट्रैक्टरों की कतारें नजर आईं।

मेले के सेक्टर-14 में पहुंचने के बाद श्रद्धालु अपने-अपने लिए जगह घेरकर तंबू लगाने में जुट गए। ट्रैक्टरों की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क हो गया है। यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अमला मुस्तैद रहा। वहीं अनुज मलिक भी यातायात व्यवस्था संभालने में जुटे रहे, ताकि श्रद्धालुओं को मेले तक पहुंचने में अधिक परेशानी का सामना न करना पड़े। मां गंगा के जयकारों से गूंजे तिगरी के घाट मां गंगा के जयकारों के साथ तिगरी गंगा मेले में स्नान का सिलसिला शुरू हो गया है। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम जारी है, वहीं गंगा के विभिन्न घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। घाटों पर गूंजते जय मां गंगे के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया।