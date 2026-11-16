दूधिया रोशनी से जगमगाएगा तिगरी गंगा मेला! 12 हजार लाइटें और हैवी जनरेटर बदल देंगे रात का नजारा

जागरण संवाददाता, अमरोहा। तिगरी गंगा मेले में इस बार रोशनी की विशेष व्यवस्था की जा रही है। मेले को दूधिया रोशनी से जगमग करने के लिए 400 केवीए और तीन 63 केवीए क्षमता के जनरेटर लगाए जाएंगे। बिजली आपूर्ति सुचारु बनाए रखने के लिए मेला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं।

मेला क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्य मार्गों, घाटों, पार्किंग स्थलों, मेला परिसर और प्रमुख आवागमन वाले रास्तों पर रोशनी की व्यवस्था की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को रात के समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

जनरेटरों की व्यवस्था होने से बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में भी मेले की रोशनी बरकरार रखने में मदद मिलेगी। विशेष रूप से गंगा घाटों और श्रद्धालुओं की आवाजाही वाले स्थानों पर पर्याप्त प्रकाश उपलब्ध कराने की योजना है।