Tigri Ganga Mela 2026: इस बार तिगरी मेले में दिखेंगी हाईटेक सुविधाएं, महिलाओं के लिए बनेंगे 260 चेंजिंग रूम और 1550 शौचालय

जागरण संवाददाता, अमरोहा। राजकीय तिगरी गंगा मेला-2026 को स्वच्छ, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश सरकार के स्वच्छता विजन के अनुरूप इस बार मेला क्षेत्र में साफ-सफाई और जनसुविधाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 25 सेक्टरों में कुल 4,948 अस्थायी शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है।

इसके अलावा पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, स्नान घाटों पर चेंजिंग रूम और कचरा निस्तारण के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) नितिन कुमार ने बताया कि मेला क्षेत्र के सभी सेक्टरों में शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है।

कुल 4,948 शौचालयों में 1,848 एकल यूनिट वाले होंगे, जबकि 3,100 शौचालय क्लस्टर के रूप में बनाए जा रहे हैं। क्लस्टर शौचालयों में 1,550 महिलाओं और इतने ही पुरुषों के लिए आरक्षित रहेंगे। दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 631 शौचालयों में विशेष व्यवस्था की जा रही है। महिला श्रद्धालुओं को गंगा स्नान के बाद कपड़े बदलने में परेशानी न हो, इसके लिए प्रत्येक घाट पर निकायों की ओर से कुल 260 चेंजिंग रूम तैयार कराए जा रहे हैं। प्रशासन का प्रयास है कि मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छता और सुविधाओं के लिए भटकना न पड़े।

दो शिफ्टों में होगी सफाई, हर शौचालय पर पानी और रोशनी का इंतजाम शौचालयों की नियमित सफाई और रखरखाव के लिए केयरटेकर नामित किए जा रहे हैं। ठेकेदार की ओर से प्रत्येक शौचालय पर दो केयरटेकर लगाए जाएंगे, जो दिन और रात की अलग-अलग शिफ्टों में जिम्मेदारी संभालेंगे।

शौचालयों में पानी की उपलब्धता के लिए पास में ही नल लगाए जाएंगे। वहीं, रोशनी के लिए विद्युत विभाग की ओर से बल्ब और ट्यूबलाइट की व्यवस्था की जा रही है। गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए गीले-सूखे कचरे का होगा अलग निस्तारण मां गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए शौचालयों का निर्माण नदी से निर्धारित मानकों के अनुसार उचित दूरी पर कराया जा रहा है। मेला क्षेत्र में कूड़ा एकत्र करने के लिए सीएसआर फंड से 100 कूड़ेदान लगाए जाएंगे।