जागरण संवाददाता, अमरोहा। पतित पावनी मां गंगा के तट पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। 30 लाख श्रद्धालु का पड़ाव तिगरीधाम पर हो गया है। मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है। भोज से ही स्नान का सिलसिला शुरू होगा। लगातार श्रद्धालुओं का रेला गंगाधाम की तरफ उमड़ रहा है। उनकी संख्या और बढ़ती जा रही है।

आस्था की भीड़ के आगे सड़कों की चौड़ाई कम हो गई है और भीषण जाम की स्थिति बन गई है। इस सबके बीच श्रद्धालु हर-हर गंगे के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मां गंगा के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। उधर, पुलिस-प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और उसने मजबूत तैयारियों के साथ हर घाट की निगरानी का निर्णय लिया है।

35 से 40 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर मुख्य स्नान के लिए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार प्रशासन ने 35 से 40 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई है। मंगलवार की पूर्व संध्या पर 30 लाख श्रद्धालुओं का सैलाब तिगरीधाम पर पहुंचने की बात कही जा रही है। क्योंकि बहुत ज्यादा श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो, दीपदान करने के बाद स्नान करते हैं।

श्रद्धालु दो पहिया, चार पहिया और टैक्टर-ट्रॉलियों के जरिये मेला स्थल पर पहुंच रहे हैं। वाहनों का सड़कों पर भार बढ़ते ही पुलिस ने मुख्य रास्ते पर प्रवेश बंद कर दिया है। मोहरका पट्टी गांव की तरफ को डायवर्ट शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में तिगरी गांव के द्वार से लेकर गांव शाहपुर उर्फ साहबपुर तक जाम लगा हुआ है। जिससे निपटने के लिए पुलिस भी काफी मशक्कत करते हुए नजर आई।

तिगरी से कुमराला गांव तक लगा भीषण जाम सोमवार को श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। दोपहर करीब दो बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़नी शुरू हुई और देखते ही देखते तिगरी मार्ग से लेकर कुमराला गांव तक जाम की स्थिति बन गई। भीड़ का दबाव बढ़ने पर पुलिस ने तिगरी मार्ग पर वाहनों को रोककर पार्किंग में खड़े करने के निर्देश दिए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वीआईपी पास की व्यवस्था भी बंद कर दी।