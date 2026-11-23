राहुल शर्मा, अमरोहा। गंगा की रेती पर दूर-दूर तक फैली तंबुओं की नगरी, वातावरण में गूंजते मंत्रोच्चार, घाटों पर उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ और शाम ढलते ही रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाता मेला धाम...। तिगरी गंगा मेला इन दिनों आस्था, संस्कृति और भव्यता का अद्भुत संगम बन गया है। यहां गंगा की लहरों के साथ श्रद्धा भी हिलोरें ले रही है।

दुनिया भर की भागदौड़ और चिंताओं को पीछे छोड़कर श्रद्धालु मां गंगा के आंचल में सुकून और पुण्य की तलाश में पहुंच रहे हैं। दिन चढ़ने के साथ श्रद्धालुओं का कारवां भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तिगरी मेला धाम में हर तरफ अलग ही रौनक दिखाई दे रही है। विभिन्न सेक्टरों में तंबुओं की छोटी-छोटी नगरी बस चुकी है। कहीं साधु-संतों के शिविर सजे हैं तो कहीं परिवारों के साथ पहुंचे श्रद्धालुओं की चहल-पहल है। भोर होते ही गंगा के घाटों पर आस्था का नजारा देखने को मिलता है। श्रद्धालु हर-हर गंगे के जयकारों के बीच पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा का आचमन कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं।